Santa Fe ciudad

Dos toneladas de basura y más de 100 voluntarios en la jornada de limpieza en el Bajo Oroño

La actividad fue organizada de manera conjunta por la Municipalidad de Santa Fe y miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hubo tareas de limpieza, forestación, señalética y rastrillaje en ese sector de la Costanera, de cara a los Juegos Suramericanos.