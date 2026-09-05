Más de 100 voluntarios participaron esta mañana de una jornada de limpieza y puesta en valor del Bajo Oroño, en una iniciativa articulada entre la Municipalidad de Santa Fe y miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La propuesta se desarrolló en el marco de la Actividad Mundial de Servicio que impulsa la institución durante septiembre.
Dos toneladas de basura y más de 100 voluntarios en la jornada de limpieza en el Bajo Oroño
La actividad fue organizada de manera conjunta por la Municipalidad de Santa Fe y miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hubo tareas de limpieza, forestación, señalética y rastrillaje en ese sector de la Costanera, de cara a los Juegos Suramericanos.
Como resultado de los trabajos, se recolectaron 2.040 kilos de basura en distintos sectores del espacio público, según informaron del municipio a El Litoral. El objetivo fue realizar un aporte concreto al cuidado del lugar y mejorar distintos sectores de la Costanera, especialmente de cara a los Juegos Suramericanos, que tendrán a Santa Fe como una de sus sedes entre el 12 y el 26 de septiembre.
Los voluntarios realizaron tareas de recolección de residuos y materiales diseminados en las zonas Este y Oeste del Bajo Oroño, así como trabajos de limpieza, señalética y plantación de árboles. También llevaron adelante tareas de rastrillaje y limpieza en el sector de playa de la Costanera Este.
De la intervención participó el intendente Juan Pablo Poletti y representantes de la Iglesia. La actividad permitió combinar el trabajo de los equipos municipales con la participación de voluntarios en el mantenimiento de un espacio público de gran importancia para la ciudad.
Servicio a la ciudad
Desde la Municipalidad destacaron que este tipo de iniciativas se sostiene desde hace varios años y permite sumar el trabajo voluntario de vecinos a las acciones de cuidado y mantenimiento de los espacios públicos.
“Todos los años hacen un voluntariado para la ciudad y desde la gestión de Juan Pablo Poletti le dimos continuidad porque creemos que es la mejor manera de que la ciudad mejore: cuando el vecino, auténticamente y de buen corazón, piensa en algo gratuito para la ciudad”, había explicado Hadad durante la presentación de la actividad.
Por su parte, Marcelo Baez, uno de los representantes de la Iglesia, indicó que la intención fue “embellecer la ciudad, fortalecer ese lugar de cara a los Juegos Suramericanos y que todos los vecinos podamos beneficiarnos de ese espacio, incluso los atletas que van a recorrer esa zona”.
La propuesta forma parte de una agenda de acciones de servicio que la institución desarrolla anualmente en distintos puntos de Santa Fe. El año pasado, por ejemplo, sus voluntarios participaron de una actividad en el Parque Federal, donde plantaron alrededor de 100 árboles, realizaron trabajos de pintura en juegos y llevaron adelante tareas de limpieza.
Alejandro Temporeli, también miembro de la Iglesia, destacó que estas acciones convocan a integrantes de toda la comunidad religiosa. Además de las jornadas mundiales de servicio, señaló que desarrollan actividades junto a instituciones que necesitan tareas de mantenimiento, limpieza o pintura.