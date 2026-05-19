En la intersección de las calles Uruguay y San Jerónimo, en la ciudad de Santa Fe, un profundo bache genera serias complicaciones en el tránsito diario, con roturas de vehículos y accidentes que afectan a los conductores.
Complicaciones en el tránsito por profundo bache en Uruguay y San Jerónimo
El deterioro de la calzada en una intersección clave de la ciudad vuelve a generar malestar entre conductores y peatones, con daños en vehículos y riesgos constantes para quienes circulan por la zona.
Un trabajador del volante, que recorre la zona cotidianamente, habló con CyD Noticias sobre la situación. “Acá hay que hacer arreglos más profundos para que duren, porque es una calle muy transitada”, advirtió, sumando que las respuestas actuales son insuficientes: “En la semana ya lo tapan, la semana que viene vuelve a estar vuelven los pozos”.
Destruye vehículos y provoca caídas
La gravedad del bache no solo radica en sus dimensiones, sino en su capacidad de quedar oculto a la vista tras las inclemencias climáticas. El denunciante explicó el riesgo que corren quienes no transitan de manera habitual por el barrio: “Por ejemplo, yo que paso todos los días, lo esquivo, pero acá he visto gente que está con el vehículo tirado tirándose abajo, viendo lo que rompió”.
La situación se vuelve aún más crítica en los días de precipitaciones, o incluso tiempo después de las mismas, debido al estancamiento de líquidos. “Hace cuánto que no llovió y hay agua acumulada. Eso quiere decir que es hondo y nadie lo ve”, relató con preocupación.
Asimismo, el peligro se incrementa para quienes se desplazan en vehículos menores, habiéndose registrado episodios de gravedad en la esquina. “No solamente transita en auto, es un lugar donde pasan motos y bicicletas, he visto chicos tirados con ambulancia”, lamentó el conductor.
Reclamos
El panorama de deterioro no es exclusivo de dicha intersección. Según expresan los propios choferes y trabajadores que caminan la ciudad, existen puntos críticos fuera del casco céntrico donde las empresas de transporte público de pasajeros han elevado reiterados pedidos de bacheo sin obtener soluciones hasta el momento.
“Por el trabajo que hago ando por toda la ciudad, hay muchos muchos lugares fuera de lo que es el microcentro con las calles de destrozadas. Por ejemplo, en calle Santiago de Chile, donde está la ubicada la parada de la Línea 2, entre Salta y Juan de Garay”, puntualizó el chofer.
Sobre ese sector en particular, recordó que se trata de un corredor clave para la conectividad urbana: “Tengo entendido que hubo muchos reclamos por parte de empresas de colectivo que pasan por ahi y ese tramo nunca fue arreglado”.
El testimonio del trabajador del volante coincide con una queja recurrente entre los santafesinos: la aparente concentración de las obras públicas y el mantenimiento estético en las avenidas principales, relegando a algunos barrios.