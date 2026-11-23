Este lunes 23 de noviembre finaliza la agenda de actividades de la semana en la que se ha celebrado el 453º aniversario de la fundación de Santa Fe y el 240° aniversario del nacimiento del Brigadier López.
Concluyen las celebraciones de la semana de Santa Fe y el Brigadier López
La capital santafesina y la ciudad de Rosario son sedes del cierre de la extensa agenda que comenzó el pasado domingo 15 de noviembre.
Desde las 17 horas, se inaugura en el Museo y Biblioteca Policial, San Jerónimo 1199 de la ciudad de Santa Fe, la muestra fotográfica “A través del lente: los años que construyeron nuestra identidad policial”.
También se lleva a cabo un conversatorio con Gustavo Battistoni, politólogo y licenciado en Ciencias Políticas.
La Semana Invencible concluye en la Plaza 25 de Mayo con el Festival Musical-Peña Invencible. A las 18 horas se presentan las bandas sinfónicas de las policías de Rosario y Santa Fe; a las 18.30 comenzará el evento con agrupaciones de baile tradicionalista; y a las 19.10 actuará Son de Río, junto con Proyecto Experimenta CCP, Itatí Barrionuevo y Rubén Carughi, entre otros artistas.
Desde las 20.15 se presenta la Delegación Santafesina Cosquín 2026 y Juan Carlos Baglietto.
El cierre, a las 20.45, estará a cargo de Agitando Pañuelos, con Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto y Patricia Sosa.
El inicio de las celebraciones
El Gobierno de la Provincia realizó el pasado domingo 15 de noviembre el acto oficial por el 453º aniversario de la fundación de Santa Fe, que, como cada año, se celebró en el Parque Arqueológico Santa Fe la Vieja, en Cayastá.
Tras el acto protocolar, el grupo folclórico Cordiales cerró la ceremonia. Fue el punto de partida de la Semana Invencible, que concluye este mismo lunes 23 con el festival en la Plaza 25 de Mayo.
Qué actividades se realizaron
Las actividades continuaron el martes 17, a las 18, en la Casa del Brigadier (Avenida General López 2792, en la capital provincial). Allí se reabrió la muestra permanente «La Casa está viva» y se realizó una restauración en vivo de la obra de Juan Arancio sobre el Brigadier López, a cargo del equipo de restauración del Museo «Rosa Galisteo de Rodríguez».
El miércoles 18, a las 9.30, el Museo Histórico Provincial (San Martín 1490) fue sede de la firma de un convenio entre el Instituto Artiguista de Santa Fe y el Instituto Lopeciano. Luego, los presidentes de ambas instituciones, Julio César Rondina y Ariel Fernández, respectivamente, ofrecerán una charla.
A las 11, en Casa España (Rivadavia 2871), se estrenó la obra teatral «Fede». A las 18, en la Casa del Brigadier, se presentó el libro «Estanislao López, un líder sin tiempo», dirigido por el politólogo y escritor Gustavo Battistoni, que reúne trabajos de investigadores especializados en la figura de López.
El jueves 19, a las 10.30, la Casa del Brigadier fue escenario de la entrega de reconocimientos a los ganadores de la segunda edición del concurso «¿Por qué la Invencible? Una mirada joven sobre el legado del Brigadier».
A las 11, en la Casa de los Aldao (Monseñor Zazpe 2861), se conmemoró el 240º aniversario del nacimiento de Estanislao López. Durante el acto se recordó a sus colaboradores, en especial a Domingo Cullen.
A las 18.30, también en la Casa de los Aldao, Ana María Cecchini de Dallo, María Laura Tornay y Alejandro Damianovich participaron en un panel por el 250º aniversario de la creación del Virreinato del Río de la Plata. Además, en la Casa de Santa Fe en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se presentó el libro «Estanislao López. Memoria de la lucha por el federalismo», de Santiago De Luca.
A las 20, la Casa del Brigadier estrenó la serie web “Fede”, producida por la Subsecretaría de Educación Artística del Ministerio de Cultura de la Provincia.