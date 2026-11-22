Memoria e identidad

Pullaro, Poletti y Fernández reivindicaron el legado federal de Estanislao López en su 240° aniversario

En el 240° aniversario del nacimiento del Brigadier, las autoridades participaron de un homenaje en la Casa del Brigadier. El federalismo, la autonomía provincial y la identidad santafesina atravesaron los discursos.