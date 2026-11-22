Este domingo, Santa Fe conmemoró el 240° aniversario del nacimiento del brigadier Estanislao López, con una serie de actividades en el marco de la Semana Invencible. El homenaje reunió a autoridades provinciales y municipales, representantes institucionales y vecinos, en una jornada dedicada a reivindicar la figura de uno de los protagonistas de la organización nacional.
Pullaro, Poletti y Fernández reivindicaron el legado federal de Estanislao López en su 240° aniversario
En el 240° aniversario del nacimiento del Brigadier, las autoridades participaron de un homenaje en la Casa del Brigadier. El federalismo, la autonomía provincial y la identidad santafesina atravesaron los discursos.
El acto oficial se realizó en la Casa del Brigadier, luego del arrío de banderas en la Plaza 25 de Mayo y de la tradicional marcha de las antorchas.
Durante la ceremonia, el gobernador Maximiliano Pullaro, el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, y el presidente del Instituto Lopeciano de Estudios Federales, Ariel Fernández, compartieron sus reflexiones sobre la vigencia del pensamiento del Brigadier y su aporte a la construcción de una Argentina federal.
Pullaro: "El legado de Estanislao López se defiende todos los días"
En su discurso, Pullaro sostuvo que la figura del Brigadier trasciende la historia provincial y representa una referencia para pensar los desafíos actuales de la Argentina. También destacó la declaración de López como héroe nacional por parte del Congreso, una distinción que consideró un reconocimiento histórico.
El gobernador remarcó que su lucha no estuvo limitada a la defensa de Santa Fe, sino que estuvo vinculada con la construcción de un país federal, con provincias en condiciones de igualdad.
"Tenemos mucho todavía que poder transitar", expresó al referirse al federalismo argentino. En ese sentido, cuestionó la distribución de los recursos nacionales y señaló que Santa Fe aporta mucho al Estado nacional, pero recibe poco en retorno.
Pullaro también vinculó el legado del Brigadier con el esfuerzo cotidiano de los santafesinos. Mencionó a docentes, comerciantes, productores agropecuarios y fuerzas de seguridad como expresiones de una sociedad que trabaja y se levanta frente a las dificultades.
"El legado de Estanislao López se defiende y se defiende todos los días", afirmó. Y agregó que defenderlo implica luchar por una mayor redistribución de los recursos, mejor infraestructura, un sistema educativo fortalecido y mayores criterios de igualdad.
Poletti destacó el trabajo conjunto frente a las emergencias
Por su parte, el intendente Juan Pablo Poletti recordó los orígenes de Estanislao López en la ciudad de Santa Fe y su papel como protagonista de la organización nacional.
Lo definió como un guerrero americano, pensador y constructor de instituciones, que enfrentó a los principales hombres de Buenos Aires para defender los intereses de las provincias.
Poletti estableció además un paralelismo entre el contexto de emergencia permanente que atravesó el Brigadier y las dificultades actuales. En ese marco, consideró que la ciudad necesita un Estado preparado y organizado para acompañar a las familias que requieren asistencia.
El intendente destacó el trabajo articulado con el gobierno provincial y agradeció especialmente a Pullaro y a sus funcionarios. También reconoció la tarea de los trabajadores municipales y provinciales, las fuerzas de seguridad, los equipos de emergencia y los vecinos.
"Cuando hablamos de la Santa Fe invencible no hablamos de una provincia que nunca tuvo dificultades. Hablamos de un pueblo que aún frente a las adversidades encuentra la forma de ponerse de pie, trabajar unidos y seguir adelante", expresó.
El reconocimiento nacional y la vigencia del federalismo
A su turno, Ariel Fernández, presidente del Instituto Lopeciano de Estudios Federales, destacó la dimensión política, institucional y militar de Estanislao López. También puso el acento en su formación franciscana, su austeridad y su vocación de servicio.
Fernández sostuvo que el Brigadier comprendió que la organización nacional debía construirse sobre el respeto a las autonomías provinciales y la igualdad jurídica de los pueblos.
En ese sentido, recordó el trabajo impulsado por el Instituto Lopeciano, con el acompañamiento de representantes políticos de distintos espacios, que permitió avanzar en la sanción de la Ley Nacional 27.827, mediante la cual López fue reconocido como héroe nacional y patriarca del federalismo argentino.
"Honrar al brigadier López exige mucho más que el justo homenaje protocolar", señaló Fernández, quien planteó la necesidad de mantener vigente el federalismo como principio de equidad territorial, desarrollo armónico y dignidad institucional.
Finalmente, ratificó el compromiso de la institución con la difusión de su legado y con la defensa de las autonomías provinciales.
A 240 años de su nacimiento, la figura de Estanislao López volvió a reunir a representantes de distintos ámbitos de la vida pública santafesina, en una conmemoración que puso en primer plano la historia provincial y el debate sobre el federalismo argentino.