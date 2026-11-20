Con dos días de diferencia conmemoramos el Día de la Soberanía Nacional y el del natalicio del Brigadier General Estanislao López. Por eso conviene establecer algunos nexos entre las dos fechas.
Estanislao López y el "honor de la República"
Aun sin una Constitución formal, las provincias argentinas construyeron una noción compartida de pertenencia territorial que enfrentó las ambiciones externas. La firme postura de Santa Fe ante los atropellos en Malvinas y los bloqueos navales reveló el temprano compromiso provincial con la causa nacional.
Hay que considerar que una de las principales preocupaciones del Brigadier se centró en la defensa de la integridad territorial de la República y su condena a los atentados que contra la dignidad nacional pudieran infligirle las potencias extranjeras, como fue el caso de los Estados Unidos de América e Inglaterra sobre Malvinas en 1831 y 1833, y el del bloqueo francés de 1838.
¿Soberanía Nacional sin Estado Nacional?
Este análisis puede servir para responder una pregunta que surge cuando se hace referencia al combate de la Vuelta de Obligado del 20 de noviembre de 1845:
¿Existía por entonces la soberanía nacional, aun cuando todavía no se había conformado un Estado Nacional? ¿No fue aquella resistencia armada una forma de sostener el monopolio portuario de Buenos Aires, frente a los reclamos federales de las provincias por la libre navegación?
La respuesta surge de la documentación de la época, de la que se desprende que, como bien señala José Carlos Chiaramonte, cada provincia era soberana e independiente, en tanto todavía no se constituía el Estado Nacional. Pero, más allá de esto -señalamos nosotros- existía en el discurso político de aquel tiempo la idea de "República".
Existía como una forma de representar el colectivo de los catorce estados que se reunieron en Congreso en 1824, sostuvieron en conjunto la guerra con Brasil, se volvieron a reunir en Convención Nacional entre 1828 y 1829, y constituyeron la Confederación Argentina por el Pacto Federal de 1831, sin resignar en todos los casos su propia e individual soberanía.
Gabriel Di Meglio entiende, cuando se refiere a los diversos usos que se le daba a la expresión "República Argentina" en el discurso posrevolucionario y preconstitucional, que con ella se hacía referencia al "espacio" de las Provincias Unidas y luego de la Confederación.
Sin negar esto, me permito agregar que también se definía con ese concepto a una entidad histórica y política (no jurídica todavía) que las contenía y que daba lugar a una soberanía común que era vulnerada ante cualquier ataque sobre un territorio de cualquier provincia, o una afrenta a cualquiera de ellas.
Un ejemplo de esta retórica está dado por las protestas que Estanislao López dirigió al gobierno de Buenos Aires en marzo de 1832 a raíz del atropello norteamericano sobre Malvinas del 31 de diciembre de 1831.
"Este hecho tan contrario al derecho de las naciones -señalaba el gobernador de Santa Fe- es tanto más desagradable, cuanto que él ha sido perpetrado por un súbdito de un gobierno tan perfectamente identificado en principios políticos con los que profesa la República Argentina, y cuyas relaciones de amistad y buena inteligencia era de esperarse que nunca hubiera sufrido alteración alguna".
Estrictamente hablando, para marzo de 1832, la República Argentina no existía como un Estado Nacional. Era una Confederación de estados soberanos y el gobernador de Buenos Aires era encargado de representarla ante el extranjero, pero a nadie se le hubiera ocurrido sostener que la afrenta de la Lexington quedaba limitada a la soberanía de Buenos Aires.
La reacción de López fue más contundente todavía cuando se produjo la toma de Malvinas por Inglaterra. "Este y otros muchos vejámenes, varias veces inferidos a la República, tienen esencialmente su origen en la inconstitución en que se encuentra el país y la figura poco digna que por ello representa", señala en su carta al gobierno de Buenos Aires.
En un mismo párrafo nos deja en claro López que la República existía como colectivo que reunía a todas las provincias, y que el hecho de que no se hubiera constituido el Estado Nacional con el dictado de una Constitución, hacía que esta República resultara menos respetable ante las potencias extranjeras.
El "honor de la República"
Cinco años después ocurre un conflicto internacional con Francia que, si bien tuvo su origen en la política seguida por la provincia de Buenos Aires con respecto a los súbditos de esa nacionalidad, afectó a todo el territorio cuando derivó en un bloqueo fluvial al comercio porteño, principal puerta de entrada del tráfico internacional de la Confederación.
En realidad, el bloqueo de 1838, como el anglofrancés de 1845-1850, respondía a las políticas imperialistas de las grandes potencias, más allá que se invocaran razones diplomáticas que actuaban como disparadores.
El daño económico no afectó solamente a Buenos Aires y el litoral sufrió las consecuencias con intensidad, por lo que Estanislao López envió a Buenos Aires a su ministro Domingo Cullen a mediar en el conflicto en su nombre, mientras la propia Legislatura porteña debatía el asunto.
En una nota enviada al gobernador de Córdoba Manuel López, del 5 de mayo de 1838, Estanislao López señalaba, después de referirse al carácter provincial del conflicto con los franceses, que "la ofensa inferida a la provincia de Buenos Aires, o a cualquier otra de la Unión, es ofensa de todas".
Por lo que indicaba que, mientras se conocían más detalles de "este negocio para expedirse con propiedad en él", era "preciso, justo y debido conservar el honor de la República entendiéndonos y ayudando, si necesario fuere, a nuestro grande y buen amigo el compañero Rosas".
Como es sabido, la política internacional de Juan Manuel de Rosas fue reconocida por el General San Martín y fue tema de debate en la prensa y en los parlamentos de Europa.
Significativamente, el Libertador utiliza en el artículo tercero de su testamento, por el que lega su sable a Rosas, la misma expresión que el Brigadier López cuando destaca "la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarla".
Día de la Soberanía Nacional
El combate de la Vuelta de Obligado fue por mucho tiempo celebrado por el nacionalismo y silenciado por los sectores antirosistas. Simbolizaba una bandera política.
Pero hoy esos debates han perdido entidad frente a las nuevas grietas que mueven los hilos del poder en la Argentina. Reducir el fondo del asunto a la cuestión del monopolio portuario de Buenos Aires, que era real y que Rosas aspiraba a perpetuar contra legítimos intereses de las provincias, no parece contemplar todas las aristas del asunto.
Pensar que las superpotencias de la época movilizarían semejante flota mercante y de guerra solamente para habilitar una ruta comercial a un incierto mercado paraguayo y otro acotado a la provincia de Corrientes, separada por entonces del Pacto Federal y enfrentada a Rosas, resulta poco creíble.
Imposible es dejar de vincular esta violenta penetración fluvial con las políticas expansivas de ambas potencias en el mundo, ya fuera por ocupación o control, con la acción de los unitarios de Montevideo y con la guerra civil uruguaya en la que Rosas participaba con un ejército por entonces al mando de Justo José de Urquiza, vencedor en esos días sobre Fructuoso Rivera.
El combate de la Vuelta de Obligado, no por haber sido un contraste militar resulta menos heroico. Mejores resultados obtuvieron los cañones argentinos en El Tonelero el 9 de enero de 1846 y el 4 de junio del mismo año en la Vuelta del Quebracho.
En todo caso se podrá discutir cual fecha merecía haber sido elegida para la conmemoración, pero no cabe duda que esta "guerra del Paraná" constituyó, con sus sucesivos combates, una de las más relevantes acción defensiva argentina frente a una agresión extranjera de la época independiente.
Contenidos producidos para El Litoral desde la Junta Provincial de Estudios Históricos.