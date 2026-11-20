En el mes del 240° aniversario de su nacimiento.

Estanislao López y el "honor de la República"

Aun sin una Constitución formal, las provincias argentinas construyeron una noción compartida de pertenencia territorial que enfrentó las ambiciones externas. La firme postura de Santa Fe ante los atropellos en Malvinas y los bloqueos navales reveló el temprano compromiso provincial con la causa nacional.