Hacer un recorrido por las fórmulas de los juramentos oficiales en el tiempo que corre entre 1808 y 1838 puede servirnos para aproximarnos a las representaciones que los santafesinos (y los rioplatenses por extensión) consideraban legítimas en relación con el Estado, el poder y la autoridad.
Los juramentos del Brigadier
Un recorrido por las distintas asunciones del prócer santafesino permite comprender la evolución política y las tensiones institucionales durante la conformación del país. El análisis de los juramentos de gobierno de Estanislao López, entre 1819 y 1832, revela los cambios ideológicos y el complejo camino hacia la organización de la república federal.
Pero también con el compromiso cívico, la religión y la adhesión a causas diversas, conforme iba evolucionando la idea independentista y el partido adoptado en torno a los proyectos de construcción del Estado Nacional y el lugar que ocuparían las provincias en el futuro.
Centraremos en este artículo el estudio en los juramentos que quedaron registrados cada vez que Estanislao López accedió al gobierno, y podremos apreciar por lo menos tres variantes significativas que estarían reflejando distintos momentos del proceso de definición de un sistema de gobierno general, en el contexto americano o rioplatense, según de qué momento se trate.
Fidelidad a Fernando VII (1808 y 1810)
En los últimos tramos del poder colonial, fueron comunes la expresiones de fidelidad al rey Fernando, especialmente motivadas por el rechazo a la invasión napoleónica a la península.
En Santa Fe se hizo su proclamación y jura, el 29 de septiembre de 1808, con importantes manifestaciones: paseo del Real Estandarte, con la presencia del clero, cabildantes, militares y vecinos, de donde se desprende que participó Estanislao López, en su condición de cabo del cuerpo de Blandengues.
Producida la renuncia de Baltasar Hidalgo de Cisneros y la creación de la Junta de Mayo de 1810, fue elegido Francisco Tarragona para integrarla en nombre de Santa Fe, por lo que el 9 de julio de ese año juró ante el Cabildo:
"(…) usar bien y fielmente a nombre de este Pueblo su cargo, conservar la integridad de esta parte de los dominios de América a nuestro amado soberano, el Sr. Dn. Fernando Séptimo y sus legítimos sucesores, observar justamente las Leyes del Reino y procurar todo aquello que sea en beneficio de esta ciudad".
Al profundizarse la revolución y tomar cuerpo la idea de la independencia, la jura de los funcionarios dejó de expresar fidelidad al monarca y la "causa de América" comenzó a formar parte de los juramentos.
La "causa general de América del Sur"
Cuando Estanislao López dictó el Estatuto Provisorio de 1819 para la provincia, estableció el modo en que debía jurar el gobernador en el artículo 13 de la sección IV, oportunidad en que debía asumir el compromiso de "defender la causa general de la América del Sur y la independencia de la provincia".
Bajo esta consigna juró el Brigadier al asumir sus dos primeros mandatos y conviene destacar que el párrafo refleja el momento histórico que se vive, fuertemente marcado por dos guerras cruzadas: la de la independencia frente a España y la de la resistencia frente a la invasión portuguesa a la Banda Oriental combinada con la defensa del federalismo frente a la dominación porteña.
Todavía no aparece una entidad nacional: por un lado está Sudamérica y por el otro la provincia, que se presenta como un estado soberano a falta de un gobierno nacional reconocido.
El 5 de enero de 1824, cuando López asume su tercer mandato, jura con una fórmula distinta: si bien se compromete a defender "la causa general que sostiene la América del Sud y la independencia de la provincia", también se compromete a reconocer las atribuciones de la Junta de Representantes, así como a "observar y hacer cumplir el Reglamento Constitucional que sancione, como base primaria de la felicidad de todo Estado".
Nada dice del Estatuto Provisorio de 1819, como si ya no rigiera y como si fuera realmente necesario otro "Reglamento Constitucional". Al recibirse nuevamente de su cargo el 19 de febrero de 1826, López juró conforme a una tercera fórmula que no hacía referencia alguna al Estatuto de 1819 u a otra norma constitucional que se sancionara durante su mandato.
Sin embargo, aparece en este juramento otra preocupación: la cuestión religiosa, a la vez que se asoma ya la entidad nacional que antes faltaba.
La religión católica y la "República de la Unión"
Ese día, López juró que "protegería la religión Católica, Apostólica, Romana, única verdadera, sin admitir otro culto público ni privado; que cumpliría y haría cumplir las leyes e instituciones vigentes y que sostendría la integridad y derechos de la República de la Unión y los particulares de la provincia".
¿Qué había ocurrido? Ya no se invoca la "causa general de América del Sud" ni se habla de la "independencia de la provincia", porque la guerra por la independencia de España había concluido en Ayacucho en 1824 y la provincia apostaba a la Constitución Nacional que surgiría del Congreso reunido en Buenos Aires iniciado también en 1824.
La situación era muy distinta a la de 1819, cuando López redactó su Estatuto y la Proclama que lo acompañaba. Por entones, José de San Martín todavía estaba en Chile programando su expedición al Perú y Santa Fe había firmado el Armisticio de San Lorenzo con el general Manuel Belgrano en abril, dando lugar a una pausa en la guerra defensiva contra el Directorio.
Era un tiempo de aislamiento en el que López señalaba la necesidad de "formar una República en el corto espacio de nuestro suelo" hasta que finalizara la guerra civil y pudiera constituirse la Nación que esperaban "ambos mundos". Por ello el Estatuto fijaba la fórmula del juramento que señalamos.
Pero en febrero de 1826 ya hay una causa nacional que defender en plena guerra con Brasil por la Banda Oriental y un Congreso funcionando, más allá de que se hubiera vulnerado la "Ley Fundamental" de inspiración federal que establecía los pasos a seguir y se hubiera extralimitado en sus atribuciones al crear un Poder Ejecutivo y al federalizar la provincia de Buenos Aires.
Cuando el mismo Congreso dictó un proyecto de Constitución en diciembre de ese año, que establecía un régimen unitario, Santa Fe lo rechazó y se retiró del Congreso, más allá de que garantizó su participación en la guerra con Brasil y suscribió nuevos tratados interprovinciales.
Pero el temor a que prosperaran las políticas anticlericales en el Congreso movía a la Junta de Representantes, y al mismo gobernador López, a dejar en claro en su juramento que defendería la religión católica sin permitir otros cultos.
Este sentimiento había quedado claramente expuesto en las comunicaciones que desde Santa Fe se habían dirigido a principios de 1825 al vicario apostólico, monseñor Juan Muzi, que había pasado por Buenos Aires en viaje a Chile y no había recibido el mejor tratamiento de parte de Bernardino Rivadavia.
Las cartas del gobernador, de la Junta de Representantes, del Cabildo y del cura José de Amenábar, alertaban contra los "filósofos impíos" y las políticas antirreligiosas porteñas. La fórmula de juramento de 1826 se repitió en la asunciones al mando del Brigadier del 7 de mayo de 1828, el 7 de mayo de 1830 y el 8 de julio de 1832, sin que quedaran registrados los posteriores de 1834 y 1836.
Conclusión
Los juramentos del brigadier Estanislao López, expresados cada vez que asumió como gobernador, reflejan los progresos registrados en tan largo período en cuanto a la independencia de España como causa común de América del Sur, la concentración de la soberanía en forma provisoria en cada provincia y el desarrollo de un sentimiento nacional esbozado en la expresión, más ideal que efectiva, de "República de la Unión".
Sobra decir que el Brigadier cumplió con sus juramentos y fue uno de los principales actores en el proceso de conformación de la República Argentina.
Contenidos producidos para El Litoral desde la Junta Provincial de Estudios Históricos.