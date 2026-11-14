En el mes del 240° aniversario de su nacimiento

Los juramentos del Brigadier

Un recorrido por las distintas asunciones del prócer santafesino permite comprender la evolución política y las tensiones institucionales durante la conformación del país. El análisis de los juramentos de gobierno de Estanislao López, entre 1819 y 1832, revela los cambios ideológicos y el complejo camino hacia la organización de la república federal.