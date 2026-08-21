El 12 de julio de 1922, se creaba en Santa Fe un Colegio de Abogados que, si bien era una sociedad civil de carácter privado, parecía que iba a adquirir el carácter oficial si prosperaba un proyecto de ley que así lo estipulaba.
Centenario del Colegio de Abogados de Santa Fe (1926 -2026)
A cien años de su fundación, el Colegio de Abogados de Santa Fe celebra su legado en la justicia local y su compromiso con la formación continua de sus miembros.
Aunque fue sancionada la ley, bajo el número N° 2062, fue vetada por el gobernador Ricardo Aldao, lo que parece haber desalentado a los impulsares del Colegio, limitado a actuar como entidad de carácter privado con personería jurídica. A principios de 1926 la asociación debió encontrarse inactiva y de hecho al borde de su disolución.
La iniciativa de la reactivación del Colegio le ha sido atribuida al doctor Gregorio Parera, exlegislador provincial por el Partido Independiente y decano por entonces de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Sin negar esto, hay que reconocer que en el proceso de refundación aparecen los nombres de varios profesionales prominentes que ya habían actuado en el anterior Colegio.
La asamblea del 21 de agosto de 1926
Reunido un calificado grupo de abogados del foro local, se celebró la primera reunión en un aula de la Facultad que Parera dirigía, en la tarde del 21 de agosto de 1926. La Asamblea fue presidida por los abogados Nicanor Molinas, Benito Parma y Amílcar Razori, quienes habían sido comisionados para poner en marcha la organización del Colegio.
El doctor Nicanor Molinas explicó los motivos que llevaron a la convocatoria de la reunión, insistiendo en la necesidad y urgencia de formar el Colegio de Abogados de Santa Fe. Acto seguido, la asamblea resolvió por unanimidad declarar disuelta la institución que con los mismos fines y denominación se había formado anteriormente (1922), y dejar constituido el nuevo Colegio.
Pasó a considerarse el proyecto de Estatutos, confeccionado por la Comisión Organizadora, el que fue aprobado en general, y tras el análisis y debate de cada artículo en particular, quedó consagrado por mayoría de votos como carta básica de la entidad.
El acta es clara en cuanto a la disolución del primer Colegio y la fundación de una nueva entidad de derecho privado. Sin embargo, no puede negarse que existe una continuidad de hecho. Se trata del mismo grupo de abogados que constituyó el núcleo motor del primer Colegio, y no de un movimiento paralelo o disidente que prevaleció sobre el anterior.
Los principales actores de la refundación -Nicanor Molinas, Amílcar Razori, Manuel Francioni y Gregorio Parera, integrantes del primer Directorio de 1922- han querido potenciar al movimiento gremial creando un nuevo Colegio. Tenían autoridad para disolver al Colegio anterior, ya inactivo por entonces, porque ellos eran sus fundadores.
Computados los votos resultó electo primer presidente del Colegio el doctor Estanislao M. López, distinguido abogado y magistrado santafesino, nieto del prócer homónimo.
Para miembros del Directorio fueron elegidos los abogados Manuel Francioni, Alejandro Greca, José P. Milesi, Gregorio Parera, A. César Gauchat, Julio Busaniche, Emiro A. Seguizzi, Humberto C. Gambino, y para Delegados a la Federación de Colegios de Abogados de la República (actual FACA), los doctores Julio Busaniche y Juan B. Depetris, presidente del Colegio de 1922.
El doctor Estanislao M. López no aceptó la presidencia del Colegio y tampoco el doctor Julio Busaniche había consentido en ser miembro del Directorio ni delegado a la Federación.
Frente a esto se procedió a elegir nuevo presidente el 21 de septiembre, cargo que recayó en el doctor Gregorio Parera. Luego se completó la constitución del Directorio con los doctores Severo A. Gómez y Joaquín F. Rodríguez, y fue electo delegado ante la Federación el doctor Elías F. Guastavino, que acompañaría a Depetris.
Primeras actuaciones y personería jurídica
La primera reunión del Directorio del Colegio de Abogados de Santa Fe se celebró inmediatamente. Los artículos 10° y 13° de los Estatutos fijaban el procedimiento a seguir para la distribución de los cargos directivos y la composición del Directorio. Consecuentemente, los nueve directores debían distribuirse los diversos cargos, menos al presidente que era electo por la asamblea.
Conforme a este mecanismo, acompañaron al doctor Parera los doctores Severo A. Gómez, como vicepresidente; Emiro A. Seghizzi, como secretario; César A. Gauchat, como tesorero, y como vocales los doctores Joaquín F. Rodríguez, José A. Milesi, Manuel Francioni, Alejandro Greca y Humberto C. Gambino .
El 27 de octubre, siempre en la Facultad de Derecho, tuvo lugar la segunda reunión del Directorio. Eran temas prioritarios la aprobación de las actas de las asambleas del 21 de agosto y 21 de septiembre, con el objeto de gestionar la personería jurídica, y el tratamiento de las solicitudes de nuevos miembros.
Ambas actas resultaron aprobadas y aceptadas las solicitudes de 54 abogados del foro local, entre ellos dos de las primeras graduadas santafesinas, Ana Francia Minetti de Gómez y Josefa Trento de Parera. La personaría jurídica y la aprobación de sus estatutos le fueron concedidas por decreto del 9 de noviembre de 1926.
“Desde entonces, el Colegio de Abogados de Santa Fe ha desenvuelto su acción ajustándose fielmente a los propósitos que inspiraron su creación y que se concretan en el anhelo de dignificar la abogacía, defender la actividad profesional y propender a una buena administración de justicia”, decía un acta de la Asamblea del 11 de julio de 1951.
Hasta la colegiación legal (1949)
El doctor Parera presidió el Colegio hasta 1930, siendo sucedido en los siguientes períodos por los doctores Sixto Bayer (1930 - 1933 - 1937), Joaquín F. Rodríguez (1937), Antonio Villar (1937-1941 y 1942-1944), Rodolfo Weidmann (1941-1942), Alejandro Greca (1944-1945), Emiro A. Seghizzi (1945-1948), y Aldo P. Santucci, al momento de la sanción de la ley 3.611.
En Asamblea extraordinaria del 15 de noviembre de 1932, el Colegio dictó el Reglamento de Ética Profesional que, con pequeñas modificaciones, rige actualmente. En 1938 el Colegio funcionaba dentro del Palacio de Justicia, cuya entrada de San Jerónimo 1551 daba con el local donde se encontraba el despacho y la secretaría.
Contaba entonces con 110 socios activos que pagaban una cuota mensual de dos pesos cada uno. Su Comisión Directiva, que entonces era presidida por el doctor Antonio Villar, se renovaba por mitades durante el mes de septiembre de cada año, durando en sus cargos dos años.
En el mismo edificio de los Tribunales funcionaban los Colegios de Escribanos y de Procuradores, los que contaban entonces con 48 y 65 asociados, respectivamente. En 1946, el Colegio celebró sus primeros veinte años de labor. Con tal motivo, comenzó a publicar los Anales del Colegio de Abogados de Santa Fe bajo la dirección del doctor Domingo López Cuesta.
Aunque apareció esta única entrega, la intención había sido la de publicar una revista de aparición periódica. En este único número se presentaron trabajos de los doctores Santiago Sentis Melendo, Carlos Cossio, Emiro Seghissi, Domingo López Cuesta, Eduardo Carlos e Ítalo Luder (futuro presidente interino de la Nación).
El Colegio de Abogados se encontraba en pleno funcionamiento a la hora de la sanción de la Ley Orgánica de Tribunales N° 3.611 de 1949, que oficializó sus funciones, y puso término a la primera etapa de su existencia institucional.
Alejandro Daminovich es autor de la “Historia de la Abogacía en Santa Fe” (Colegio de Abogados, Santa Fe, 2001) y de “Un foro para la República” (Federación Argentina de Colegios de Abogados, Buenos Aires, 2007). Contenidos producidos para El Litoral desde la Junta Provincial de Estudios Históricos.