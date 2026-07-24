Combates y tratados en el año de la independencia

Las incertidumbres santafesinas de 1816

Ee año Santa Fe fue ocupada por el ejército de Juan José Viamonte, enviado desde Buenos Aires. La resistencia local, liderada por Estanislao López y apoyada por José Gervasio de Artigas, marcó un año de intensos conflictos y pactos por la autonomía.