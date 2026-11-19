En el marco de la Semana Invencible, por los 240 años del nacimiento del Brigadier General Estanislao López, los ministerios de Educación y de Cultura de la provincia reconocieron a las 16 instituciones ganadoras de la segunda edición del certamen "¿Por qué invencible?". La iniciativa buscó promover el periodismo escolar y generar una mirada contemporánea sobre el aporte de López a la identidad santafesina y la organización federal del país.
Semana Invencible: premiaron a estudiantes de 16 escuelas por sus trabajos sobre Estanislao López
El reconocimiento se entregó este jueves en el Museo Casa del Brigadier, en Santa Fe. Más de 110 establecimientos participaron en el concurso, que propuso investigar la figura del caudillo mediante podcasts, videos y notas periodísticas.
El ministro de Educación, José Goity, señaló que el reconocimiento forma parte de una política impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro para fortalecer la identidad provincial y el federalismo. "No se trata de una mera posición retórica: la construimos con hechos, al reconocer a Estanislao López como una figura nacional, algo largamente anhelado por la provincia. Tenemos que sostener su figura, que es parte de nuestra identidad más rica y potente", afirmó.
Goity recordó que participaron más de 110 establecimientos educativos y destacó el trabajo de los estudiantes. "Dieciséis escuelas de toda la provincia fueron premiadas por apropiarse del legado del Brigadier, conocerlo y difundirlo mediante formatos actuales, como podcasts, transmisiones en directo y producciones periodísticas", dijo.
La figura de López
Por su parte, la ministra de Cultura, Susana Rueda, sostuvo que la figura de López tiene "una gran potencia en la historia santafesina" y destacó la importancia de transmitir a las nuevas generaciones el conocimiento de la historia y el orgullo de ser santafesinos. "La pregunta "¿Por qué la Invencible?" invita a que los chicos investiguen y conozcan los valores, la valentía y el compromiso que representa el Brigadier", expresó.
Por su parte, la secretaria de Educación, Carolina Piedrabuena, consideró que el legado de López debe interpelar a los santafesinos y ayudar a comprender la importancia de la defensa del federalismo. También agradeció a los equipos técnicos y pedagógicos y a las escuelas que abordaron la historia "con creatividad, innovación y el rigor histórico que necesitan este tipo de producciones".
Del acto participaron también la secretaria general, María Martín; el secretario de Gestión Cultural, Sebastián Cáceres; otras autoridades provinciales y miembros de la comunidad educativa.
Los trabajos premiados
En la Categoría Podcast, el primer premio fue para "Santa Fe, la Invencible", de la Escuela Nº 374 "Maestro Carlos Alberto Leiva", de Timbúes; el segundo premio, fue para el trabajo "Entrevista al Brigadier General Estanislao López", de la Escuela N.º 3053 "San Francisco Javier", de San Javier; y el tercer galardón se lo llevó "Entrevista con Estanislao", del Centro Educativo Jerárquicos, de Santa Fe.
También hubo menciones para: "Una voz desde el pasado", de la Escuela Nº 227 "Esteban Echeverría", de Máximo Paz; y "La infancia de Estanislao", de la Escuela Nº 333 "Hernandarias", de Helvecia.
En la Categoría Video corto, el primer premio fue para "#TeamLópez #ElPrócerInfluencer", de la Escuela Nº 8102 "Mariano Moreno", de San Guillermo; el segundo se lo llevó "El primer influencer santafesino", de la Escuela Nº 449 "Pago de los Arroyos", de Acebal; y el tercer premio fue para "¿Un héroe nacional santafesino?", de la Escuela Nº 337 "Brigadier Estanislao López", de Las Petacas.
Las menciones se las llevaron: "Contra la corriente", de la Escuela Nº 8183 "Centro Agrotécnico Regional", de Venado Tuerto; "Huellas de un líder federal", de la Escuela Nº 457 "Juan de Garay", de Helvecia; y "CELP - Grupo 1: ¿Cuánto saben los rosarinos de Estanislao López?", de la Escuela Comunidad Educativa La Paz Nº 3117, de Rosario.
En la Categoría Nota Periodística, el primer premio fue para "De don nadie a Invencible: el hombre detrás del Brigadier", de la Escuela Nº 41 "José de San Martín", de San Jorge; el segundo premio se lo llevó "¿Qué valores comunes cobijamos bajo la porción de cielo que el Brigadier nos legó?", de la Escuela Nº 8137, de Chovet; y el tercero fue para "La promesa inmortal de Jazmín Bedetti", de la Escuela Nº 440 "Nacional Simón de Iriondo", de Santa Fe.
Hubo menciones para: "El viento que viene del sur", de la Escuela Nº 440 "Nacional Simón de Iriondo", de Santa Fe; y "Estanislao López: el hombre que defendió a Santa Fe", de la Escuela Nº 3053 "San Francisco Javier", de San Javier.
Jurado
El concurso contó con un jurado integrado por representantes de la Junta Provincial de Estudios Históricos, especialistas, familiares del Brigadier López, equipos de RTS Medios, la Secretaría de Comunicación y ambos ministerios. Los premios, destinados a fortalecer el trabajo pedagógico de las escuelas, incluyeron un equipo de streaming, una mesa de ping-pong y un kit deportivo.