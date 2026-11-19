El legado del caudillo

Semana Invencible: premiaron a estudiantes de 16 escuelas por sus trabajos sobre Estanislao López

El reconocimiento se entregó este jueves en el Museo Casa del Brigadier, en Santa Fe. Más de 110 establecimientos participaron en el concurso, que propuso investigar la figura del caudillo mediante podcasts, videos y notas periodísticas.