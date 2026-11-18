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El Concejo Municipal entregó los Premios “Ariel Ramírez” y reconoció a referentes del folklore santafesino

La ceremonia distinguió a artistas, agrupaciones y referentes de distintas generaciones por su aporte a la cultura folklórica local. La iniciativa es impulsada por la concejala Silvina Cian y busca mantener vivo el legado de uno de los máximos exponentes de la música popular argentina.