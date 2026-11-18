La ceremonia distinguió a artistas, agrupaciones y referentes de distintas generaciones por su aporte a la cultura folklórica local. La iniciativa es impulsada por la concejala Silvina Cian y busca mantener vivo el legado de uno de los máximos exponentes de la música popular argentina.
El Concejo Municipal entregó los Premios “Ariel Ramírez” y reconoció a referentes del folklore santafesino
La ceremonia distinguió a artistas, agrupaciones y referentes de distintas generaciones por su aporte a la cultura folklórica local. La iniciativa es impulsada por la concejala Silvina Cian y busca mantener vivo el legado de uno de los máximos exponentes de la música popular argentina.
El Concejo Municipal de Santa Fe realizó este martes 17 de noviembre la entrega de los Premios “Ariel Ramírez 2026”, una distinción que reconoce a personas, agrupaciones y proyectos que contribuyen a preservar, difundir y renovar el folklore santafesino.
La convocatoria reunió 47 postulaciones y puso de manifiesto la diversidad de expresiones, disciplinas y generaciones que forman parte de la cultura folklórica de la región. La ceremonia fue encabezada por el presidente del Concejo Municipal, Sergio “Checho” Basile, junto a la concejala Silvina Cian, impulsora de la iniciativa.
“Para nosotros es muy importante acompañar a Silvina, que empuja muchísimo la cultura del folklore en Santa Fe. Esta segunda edición nos permite dimensionar el valor que tiene el folklore en distintos espacios de la ciudad. Desde el Concejo queremos darle continuidad a esta política de reconocimiento, porque Ariel Ramírez es un símbolo de Santa Fe y este premio también nos permite pensar en cómo seguir creciendo y fortaleciendo el desarrollo del folklore”, expresó Basile.
Por su parte, Cian destacó la participación de la comunidad y el valor de reconocer a quienes sostienen la cultura folklórica. “Tuvimos casi medio centenar de postulaciones y eso nos llena de alegría. Lo más importante de este premio es que no permite la autopostulación: son los vecinos, las instituciones y la comunidad quienes proponen a las personas que consideran merecedoras de esta distinción. Es el reconocimiento de otros a tu trabajo, tu trayectoria, tu dedicación y tu pasión”.
La concejala también explicó la elección de noviembre para realizar la entrega: “Es el mes de la tradición, de la fundación de nuestra ciudad y del nacimiento del Brigadier López. Nos parecía que era el momento indicado para homenajear tanto talento y reconocer nuestra santafesinidad. En quienes hacen folklore están nuestra identidad, nuestra pertenencia y nuestra memoria, y tenemos la responsabilidad de transmitirlas a las futuras generaciones”.
En esta segunda edición, los reconocimientos abarcaron distintas disciplinas y generaciones. Fueron distinguidos Norberto Vandenberghe (seudónimo Claudio Monterrio), en la categoría Trayectoria; Ariel Sosa, en Danza; Natalia Pérez, en Música; Itahí Donda, en Juventudes Folklóricas; y El Rejunte Chango, en Expresiones Artísticas.
Además, el jurado otorgó menciones especiales a Jonatan Giménez, en Danza; Leonel Franzoi, en Música; y al trabajo El chamamé en la Guitarra, en Expresiones Artísticas. En Investigación y Divulgación Folklórica, la categoría quedó desierta, aunque se resolvió por unanimidad otorgar una mención especial a Federico Bogado, por su trabajo presentado. Por su parte, Itatí Barrionuevo recibió el Premio del Jurado.
El reconocimiento de los pares y la comunidad
Natalia Pérez, ganadora en la categoría Música, valoró especialmente el origen de la convocatoria y el reconocimiento de sus colegas y de la comunidad. “Estos premios son sumamente importantes cuando uno está en la actividad artística. Y este tiene algo particular: además del nombre de Ariel Ramírez, que ya nos engalana, las postulaciones surgen de la gente, del pueblo. Estar postulada desde ese lugar es realmente un honor. Haber compartido la terna con compañeros y compañeras músicas, con quienes venimos construyendo un camino y compartiendo escenarios y encuentros, es sumamente gratificante”, expresó.
En la categoría Danza, Ariel Sosa también manifestó su emoción por la distinción y por formar parte de un reconocimiento que lleva el nombre del músico santafesino. “Me da una alegría inmensa haber sido postulado por mis pares y compartir este espacio dedicado al maestro Ariel Ramírez, cuya música fue siempre una inspiración para quienes trabajamos en la danza y la creatividad. Soy de Laguna Paiva, pero hace más de 30 años que vivo en Santa Fe, la ciudad que elegí para trabajar y hacer arte por y para ella”, señaló.
Además, agradeció la iniciativa y destacó la importancia de generar espacios para las distintas generaciones: “Es muy lindo ver tanta juventud, gente con trayectoria, maestros de quienes aprendimos y también alumnos que hoy están haciendo sus primeras armas. Uno no trabaja por los premios, pero es muy importante que nos hagan saber que nuestro trabajo es valorado y reconocido”.
Itahí Donda, ganadora en Juventudes Folklóricas, compartió su emoción por la posibilidad de encontrarse con artistas y referentes de distintas disciplinas. “Fue una experiencia increíble. Estos espacios reivindican el arte, la cultura y nuestras raíces, pero también permiten compartir con grandes artistas, personas muy creativas que aportan muchísimo a nuestra cultura. Me emocionó escuchar sus palabras después de las premiaciones y poder vivir ese encuentro con tantas personas compartiendo arte. Fue una experiencia hermosa”, contó.
El valor de reconocer el trabajo artístico
La evaluación de las postulaciones estuvo a cargo de un jurado que tuvo la tarea de analizar las trayectorias y los trabajos presentados en cada categoría. Mariana Preto, integrante del jurado, destacó la calidad y diversidad de las propuestas recibidas.
“Fue muy difícil elegir un artista por categoría porque las postulaciones fueron de altísimo nivel. Eso tiene que llenarnos de orgullo como comunidad por los artistas que tenemos en Santa Fe. Este tipo de premios son muy importantes porque funcionan como un estímulo. El camino del arte es muy lindo, pero a veces no es fácil, y es importante que los reconocimientos se hagan en vida, para que quienes los reciben puedan seguir adelante”, sostuvo.
También resaltó la amplitud generacional de la convocatoria, que reunió postulaciones de jóvenes desde los 11 años hasta referentes de trayectoria que alcanzan los 80 años.
En la misma línea, Luis Ferreira, también integrante del jurado, valoró el trabajo que implicó analizar cada una de las propuestas. “Fue una experiencia y un trabajo a destajo. Tuvimos que leer, investigar y profundizar en cada postulación, no solamente en las personas, sino también en sus trayectorias y en los trabajos presentados. Fue una tarea ardua, pero Santa Fe necesita imperiosamente este tipo de manifestaciones y de premios a lo folklórico. Nuestra identidad folklórica debe estar siempre presente y no ser olvidada”, afirmó.
El jurado fue presidido por la vicepresidenta primera del Concejo Municipal, Silvina Cian y sus pares Julián Martínez e Ignacio Laurenti. También fue integrado por Msuro Gorosito y Eugenia Albanese.
Un homenaje a Ariel Ramírez
El premio lleva el nombre de Ariel Ramírez, nacido en la ciudad de Santa Fe el 4 de septiembre de 1921 y considerado uno de los compositores e intérpretes más relevantes de la música popular argentina del siglo XX. Su obra trascendió fronteras y proyectó el folklore argentino al mundo, integrando las raíces tradicionales con una mirada universal.
Como parte de la distinción, los reconocimientos incluyeron piezas artesanales representativas del legado del músico, confeccionadas por artistas locales, poniendo también en valor la producción cultural santafesina.
A través de esta iniciativa, el Concejo Municipal busca dar continuidad a un reconocimiento que trascienda las gestiones y se consolide como un espacio institucional para visibilizar a quienes mantienen vivo el patrimonio folklórico, lo enriquecen y lo transmiten a las nuevas generaciones.