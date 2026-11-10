En el marco del Día de la Tradición, la ciudad de Santa Fe sumó un nuevo hito a su patrimonio cultural. La concejala Silvina Cian encabezó la inauguración de la quinta estación del Paseo de Postas Folklóricas en la sede del Fortín Tradicionalista Brigadier General Estanislao López, ubicado en Avenida José Gorriti 5787.
Santa Fe inauguró una nueva Posta Folklórica en el Fortín Brigadier López
La ciudad habilitó la quinta estación del paseo cultural en el noroeste santafesino. Una jornada de festejos dobles que celebró las raíces locales y las siete décadas de historia del primer Museo Gaucho de la capital provincial.
La jornada contó con un valor simbólico agregado: la conmemoración de los 70 años de trabajo ininterrumpido del primer Museo Gaucho de la capital provincial.
La propuesta busca revalorizar y poner en visibilidad a las instituciones y referentes que mantienen viva la cultura popular. "Inauguramos la quinta posta folklórica en un lugar que para todos los santafesinos tiene una importancia muy especial, en el noroeste de la ciudad, un espacio destacado para revalorizar con tanta tradición e historia", destacó Silvina Cian durante la ceremonia.
Asimismo, la concejala remarcó la labor comunitaria de la institución al señalar que festejaron "junto a la comisión los 70 años de trabajo imparable, porque ponen pasión, tiempo y dedicación para mantener esta islita rodeada de tanta urbanidad".
El patrimonio del Fortín Brigadier López y su Museo Gaucho
El predio donde funciona el fortín data de mediados del siglo XX y alberga una amplia colección dedicada a la campaña santafesina.
Patricio Galarza, referente de la institución, explicó los orígenes del edificio: "Antes de los años 50 era un lugar donde se fabricaban tejas. Después quedó abandonado y los viejos integrantes de la comisión directiva lograron que les cedan el predio para construir lo que es hoy el Fortín Brigadier López".
Respecto al Museo Gaucho, que este año participó por primera vez en la Noche de los Museos, Galarza detalló que conserva "la recreación de una pulpería, armas antiguas, sables, una vasta biblioteca, un espacio dedicado a las poblaciones originarias y una muestra de fauna autóctona".
Además, el predio abre sus puertas durante todo noviembre para recibir visitas escolares con talleres de danza y juegos criollos. La relevancia del sitio trasciende los límites locales; Damián Flores, del grupo tradicionalista de Rosario, afirmó tras recorrerlo: "Acá se respira tradición, encontrás el pasado en el presente. Hay naturaleza, artesanía e historia en cada página".
La tradicional cruzada por la peatonal
La jornada conmemorativa se completará con la habitual cruzada folklórica a lo largo de la peatonal San Martín.
Néstor, bailarín y organizador del recorrido que partirá a las 18 horas desde la intersección con calle Suipacha hasta la explanada del Teatro Municipal, resaltó el crecimiento de la iniciativa: "Estimamos más de 100 bailarines seguros, más la gente que se suma en el camino. Lo lindo es que pudimos juntar a las personas que aman bailar la tradición".
El repertorio incluirá ritmos como zambas, chacareras, gatos y danzas típicas como la calandria. Néstor valoró el acompañamiento de la comunidad y la articulación estatal: "Gracias a la Municipalidad que hace talleres en diferentes sectores de la ciudad estamos logrando que todo el mundo se anime a bailar. Esto no es de nadie, es de todos".