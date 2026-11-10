Cada 10 de noviembre, Argentina celebra el Día de la Tradición, una jornada dedicada a reconocer las costumbres, expresiones culturales y valores que forman parte de la identidad nacional. La fecha fue elegida en homenaje al nacimiento de José Hernández, poeta, periodista y político argentino, reconocido principalmente por ser el autor del Martín Fierro, una de las obras fundamentales de la literatura nacional.
Día de la Tradición en Argentina: la historia detrás del 10 de noviembre y su significado
La fecha recuerda el nacimiento de José Hernández, autor del Martín Fierro, y homenajea las costumbres, la identidad y las raíces culturales del país.
Hernández nació el 10 de noviembre de 1834 en los caseríos de Perdriel, en la chacra de su tío Juan Martín de Pueyrredón. Su obra literaria retrató la vida del gaucho y las dificultades que atravesaba este sector de la sociedad durante el siglo XIX. A través de sus versos, construyó un relato sobre las injusticias, las costumbres y la realidad de los hombres de campo.
La conmemoración tiene sus antecedentes en la provincia de Buenos Aires. En 1939, el Congreso aprobó la Ley Nº 4756, que estableció oficialmente la celebración a partir de una iniciativa impulsada por la Agrupación Bases. El proyecto recogía las ideas del periodista y poeta costumbrista Francisco Timpone, quien promovía un reconocimiento de las tradiciones gauchas.
Posteriormente, la celebración adquirió alcance nacional. En 1975, mediante la Ley Nacional Nº 21.154, se estableció definitivamente el 10 de noviembre como Día de la Tradición en todo el territorio argentino.
La vida de Hernández
José Hernández tuvo una trayectoria marcada tanto por la literatura como por la actividad política y periodística. Durante su infancia estudió en el Liceo de San Telmo y, en 1846, se trasladó junto a su familia al sur de la provincia de Buenos Aires. Allí tomó contacto con la vida rural y las costumbres gauchas, experiencias que posteriormente influirían en su producción literaria.
Su participación política también ocupó un lugar importante en su historia. En 1858, cuando tenía 24 años, emigró a Paraná junto a otros opositores al gobierno de Valentín Alsina. En ese período participó en las batallas de Cepeda y Pavón, integrando las filas del bando de Justo José de Urquiza.
También comenzó a desarrollar su actividad periodística en el diario Nacional Argentino. Allí publicó una serie de artículos en los que condenaba el asesinato del caudillo riojano Vicente Peñaloza. Esos escritos fueron reunidos posteriormente en un libro publicado en 1863 bajo el título Vida del gaucho.
Su carrera política continuó con su elección como diputado provincial. En 1880, mientras presidía la Cámara de Diputados, defendió el proyecto de federalización de Buenos Aires, que finalmente se convirtió en la capital del país. Un año después fue elegido senador provincial, cargo que ocupó hasta 1885.
Hernández murió el 21 de octubre de 1886, a los 51 años, y dejó una producción literaria y periodística que tuvo una influencia decisiva en la cultura argentina.
El legado gaucho
El Martín Fierro es la obra que consolidó su reconocimiento. El poema narra las desventuras de un gaucho que cuenta en primera persona las dificultades, injusticias y conflictos que atraviesa. A través de sus versos, el protagonista expresa también las experiencias de muchos hombres de campo durante las últimas décadas del siglo XIX.
Fierro se presenta como un payador, hace referencia a sus habilidades musicales y relata su capacidad para enfrentar los conflictos. Sus lamentos funcionan, además, como una denuncia de las situaciones que considera injustas y de las condiciones que debió soportar.
Por ese motivo, la obra se convirtió en una referencia central para comprender la figura del gaucho y las tradiciones rurales argentinas.
El Día de la Tradición invita a recuperar ese legado y reconocer las distintas manifestaciones que integran la identidad cultural del país, desde la literatura y la música hasta las costumbres vinculadas con la vida de campo.