General José de San Martín, grande entre los grandes

Recreación pictórica del cruce de la cordillera. La imagen muestra al general José de San Martín al frente del Ejército de los Andes de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que sumaba tropas chilenas exiliadas en Mendoza. La epopeya militar que magnifica y engrandece su campaña fue conretada entre el 17 de enero y el 9 de febrero de 1817.