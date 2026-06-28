Llegan Cartas

Poemas y mensajes de los lectores

En tiempos como los actuales, volver a las tradiciones ofrece consuelo. Bárbara Korol, con uno de sus "Poemas desde el sur", reflexiona sobre el poder del pan casero para sanar y conectar con nuestras raíces. También nos volvieron a escribir otros colaboradores que expresan -de una u otra forma- a través del Buzón de Sugerencias sus ideas, convicciones e inquietudes.