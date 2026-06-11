"¡Que no, que no, sin nosotros no! La vida no acaba en la jubilación"
¡Que no, que no... sin nosotros no!
Joan Manuel Serrat resalta la importancia de los mayores como memoria y raíz, recordando que la jubilación no debe ser sinónimo de olvido.
Joan Manuel Serrat
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Fueron muchos años con una dirigencia, testigo en silencio, del Estado metiendo sus manos en los bolsillos de los jubilados usando fórmulas de ajuste que redujeron a montos miserables el valor de los haberes. El último ejemplo fue La Libertad Avanza que usó la fórmula K en marzo de 2024 y licuó el 50% del ajuste que correspondía.
Luego decidió "empobrecer" a los que cobran la mínima y congeló su bono de $70.000 que ajustado hoy debería ser $152.564. Según el último informe del Ministerio de Capital Humano, 4.842.84 jubilados cobraron en marzo una jubilación mínima de $439.601 todos por debajo de la línea pobreza del Indec.
Por años los gobiernos usaron los aportes previsionales como la "caja de la plata fácil" para cubrir agujeros en sus finanzas, un abuso del que nadie se ha hecho cargo y por supuesto que sin estos fondos los jubilados pasamos a ser a ser un gasto del estado, dependientes y sometidos a su voluntad.
Hoy el presidente afirma que defiende la libertad, pero lo desmiente en sus actos, sin respeto y justicia e ignorando la dignidad que le exige la constitución y merecen los viejos del país. Se escuda en la frase de que "no hay plata", sin asumir su responsabilidad porque en treinta meses no supo mejorar los ingresos del estado impulsando la producción y el empleo formal.
Así de penosa convirtieron la vejez de millones de argentinos. Al menos nos rescata la voz de Joan Manuel Serrat, el viejo juglar que canta:
"¡Que no que no, sin nosotros no! Que somos memoria, camino y raíz, nos queda mucho por decir aquí y aún late fuerte nuestro corazón ¡Que no, que no, sin nosotros no! (...)
(...) La vida no acaba en la jubilación. Porque envejecer no es desaparecer, ni ceder la vida a otro parecer. Que el tiempo no quite lo que es esencial: el derecho a elegir, a vivir, a pensar".
Gracias Maestro.