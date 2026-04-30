Conmemoración del Día del Animal

Ignacio Lucas Albarracín (1850-1926). Jurista y abogado nacido en Córdoba pero de familia sanjuanina, pionero en la defensa de los derechos de los animales. Secretario y segundo presidente de la Sociedad Argentina Protectora de los Animales -entidad fundada en 1879-, como sucesor de Domingo Faustino Sarmiento.