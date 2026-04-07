Llegan Cartas y Mensajes
Un joven arrastrado por un entorno violento comete un acto trágico. La sociedad debate su responsabilidad y el papel de la violencia estructural en su conducta.
ALEJANDRO DE MURO
Nada lo justifica pero, a medida que transcurren las horas, todo comienza a entenderse. GC, iniciales con las cuales la Justicia preserva su intimidad, permanece recluido en un centro de minoridad de Santa Fe. Con apenas 15 años ya inauguró su "prontuario". Desató en San Cristóbal una tragedia que tal vez, en su fuero íntimo, lo lleve a decirse: "misión cumplida".
Gritó "sorpresa", casi solazándose cuando salió del baño de su colegio, y encaró hacia quienes, durante mucho tiempo, le hicieron bullying. Seguro de que recibirían el escarmiento que su espíritu introvertido, sumiso, nunca supo traducir en palabras.
Una foto, publicada en distintos medios, lo mostró con medio cuerpo volcado sobre su pupitre. Vencido, inerte. Desatendiendo la lección de un profesor como era su deber. Cuando la ira se disfraza de bala y se canaliza a través de una escopeta de doble caño, sustraída a un abuelo, como fue su caso, ya es tarde. GC dio señales, avisos que no se atendieron.
Hoy, testigos sufridos, miembros de una ciudad en pleno, se han convertido en deudos. Lloran la injusta muerte de Ian Cabrera Núñez de 13 años. Las comunidades educativas y las autoridades oficiales, en general, deberían ser permeables a las alarmas. Vencer la indiferencia y dejar de ver carteles con la leyenda "Cerrado por duelo".
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El niño que mató a otro niño
ALBERTO FABIÁN ESTRUBIA
Desde el momento que se lo dice, causa escalofrío. Es un asunto grave. Nos conmueve y no nos deja tranquilos, como si tuviéramos que hacer algo. Y creo que sí. En primer lugar, no juzgarlo como lo estamos haciendo desde la opinión pública, quizás influenciada por algunos medios y las redes sociales.
Hay que sopesar muchos elementos para llegar a una conclusión en algo valedera y no decir lo primero que se nos ocurra. El jovencito que mató, casi un niño, se dejó llevar por un impulso que se le sembró desde el exterior. Sí, lo heredó de una sociedad violenta. ¿Cuántos niños tienen jueguitos de guerra, con soldaditos y pertrechos militares?
Hay juegos violentos, hay tantos deportes que son violentos (como la lucha en las jaulas). Hay violencia en la represión a los jubilados y a los discapacitados. Hay violencia cuando negamos un pedazo de pan al hambriento o no socorremos al necesitado. Todo eso es violencia social que flota en el aire y nos penetra como la humedad.
Y así la violencia se nos contagia como una enfermedad y debemos tratarla para sacárnosla de encima. El jovencito que mató fue violento pero antes de calificarlo como asesino detengámonos a pensar cuánta responsabilidad le damos. El usó el arma como lo hacía su padre o su abuelo sin tener conciencia de lo que tenía adelante.
Lo habrá sentido como un obstáculo o un peligro, no se sabe, pero él no vino a matar a un compañero, tiraba contra la Escuela. Y yo me pregunto... ¿puede la institución educativa tener actos violentos? Sí. Cuando pone notas o cuando determina castigos.
Yo no pretendo juzgar, solo pedir que no se juzgue con liviandad y no se condene a un inocente. Sí, es inocente porque no tuvo intención de matar al que fue su víctima, sino atacar a lo que posiblemente le molestaba. El jovencito casi niño no fue un asesino.
Hay asesinos sueltos a los cuales no condenamos y solo obedecemos porque tiene poder político. Y si nos miramos a nosotros mismos, cómo podemos calificarnos. El jovencito que mató no necesita cárcel sino alguien que lo ayude a cambiar sus paradigmas Y para terminar me viene a la cabeza la frase de Jesús: "No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados". Eso es todo.
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"Yo gasto mi dinero como quiero"
HUGO MODESTO IZURDIAGA
Manuel Adorni, el exvocero presidencial, dijo manejar sus dineros de la manera que mejor le parezca. Gran parte de los argentinos no pueden decir lo mismo. Por los salarios bajos que perciben, apenas cubren sus necesidades básicas; gastan su plata en lo más primordial e indispensable. Solamente les alcanza para cubrir gastos esenciales y hasta donde el presupuesto alcance.
Van cambiando su rutina de consumo, optando por adquirir productos de segundas marcas y reduciendo artículos de la canasta básica. Por si esto fuera poco, vale aclarar que la mayoría de los trabajadores ha obtenido un escaso incremento del 2 % en sus sueldos.
Diferente es el caso del jefe de Gabinete, que tuvo un aumento en su salario del 100 % y ahora pasará a cobrar cerca de $7 millones mensuales. Es evidente que los ciudadanos no han tenido la misma suerte que el nombrado funcionario.
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El temible día 46
ROBERTO RUBÉN SÁNCHEZ
El CEO de YPF, el señor Horacio Daniel Marín, anunció por 45 días el congelamiento de sus precios por un beneficio adicional que le genera "la guerra por el estrecho de Ormuz" , utilizando como espada del presidente una medida política populista en una flagrante contradicción a los postulados del propio mandatario (defensor a ultranza del libre mercado).
El Brent Barril, que hoy oscila en 109/114 dólares, pone contra las cuerdas a las compañías privadas, muchas de ellas importadoras, por caso Raizen (Shell), Trafigura Puma Energy, American Energy Group (Axion), que detentan el 40 % del mercado casi en forma proporcional y otras menores, en un claro intento además de lograr más mercado en una competencia desleal con las mismas.
Con esto alteró todo el mercado de combustibles en época de cosecha. Si bien es un beneficio para el consumidor (donde me incluyo), en el área privada es un perjuicio. Allí también hay personal administrativo, distribuidoras con flota de camiones propias y choferes, puntos de venta, agroservicios zonales, vendedores, representantes y demás.
Sin dejar de recordar que rompe las cadenas financieras con los clientes. Todo sea en nombre de la inflación cuyo origen no es solo el combustible, que tiene el 44% de impuestos. Seamos ecuánimes: contradice las ideas libertarias, en el caso que las tuvieran.
Otra cosa para finalizar. No quiero olvidarme: según los medios de comunicación, los Créditos Hipotecarios del Nación son para retribuir la fidelidad al espacio gobernante -nada nuevo-, por lo que cada vez que cambian las administraciones cambian los directorios de los bancos oficiales (momento propicio para el favoritismo).
En la década del 90 un banco oficial después de ser privatizado tenía mayoría de una provincia andina, nunca se otorgaron tantos créditos irrecuperables, otros bancos otorgaron créditos a familiares del presidente de turno por varios millones de dólares pasados a perdidas.
Y otros se usaron para promover negocios "truchos" con las constructoras; después aparecieron los del Bicentenario, que se daban por empatía política sin retorno. Pero a no asustarse, hubo una larga lista aún peores, porque la historia se repite como gobiernos hubo, hay y habrá en tanto sigamos equivocándonos.