Digo, es mi sensación. ¡Qué pena nuestros últimos años de jubilados sin un líder que realmente nos comprenda, nos tenga en cuenta y nos gobierne en concordancia! Según el Indec el índice de pobreza del segundo semestre de 2025 fue 28,2%. Ya se había publicado la línea de pobreza de la canasta básica a febrero de 2026, con esta cifra: $452.321.
¡Qué pena nuestros últimos años de jubilados!
El aumento insuficiente de las jubilaciones frente a la inflación y el estancamiento del bono agravan la situación de pobreza entre los mayores.
La primera reflexión que se me ocurre: en marzo todos aquellos que tienen la jubilación mínima de $439.601, bono incluido -unos cinco millones de jubilados- se han convertido en el mayor grupo etario de pobres del país. Todos los jubilados perdimos, pero mucho más los que cobran menos.
La Libertad Avanza solo hasta enero de 2026 los ajustó un 173,5%, desde los $160.713 de diciembre de 2023 (según Anses). Con una inflación en ese periodo fue del 269,9% (Indec). El presidente Javier Milei no repara en gastos en sus viajes al exterior, pero congeló el miserable bono de $70.000 desde marzo de 2024 a los que cobran la mínima y que hoy por IPC debería ser de $146.650.
Y para ellos que deben cuidar sus pocos pesos, si bien el IPC anual fue a febrero de 32,3 % los alimentos aumentaron un 36% y la vivienda, gas, luz, etc. un 43,1%. Con estos datos oficiales pongo en duda, la veracidad del índice de pobreza publicado.
El observatorio social de la UCA lo situó en el tercer trimestre de 2025 por encima del 30% y creciendo hasta hoy. Milei festejó en referencia al índice, como un logro de su gestión y burlándose de los K twitteó: "Datos, no relato". Una afirmación para maquillar la dura realidad en la que vivimos y convencernos de una bonanza imaginaria.
La realidad es un empleo en caída, la inflación creciendo desde mayo de 2025 y una deuda pública que creció más de 100.000 millones de dólares desde 2023, de acuerdo a lo informado por el propio Ministerio de Economía. Su único orgullo es el famoso déficit 0, que no creo que le haya servido al bolsillo de ningún argentino "de a pie".
Sinceramente, esperaba de Milei un gobierno serio, para restañar las heridas que nos dejó el kirchnerismo. ¡Qué pena nuestros últimos años como jubilados, sin la esperanza de que esto ocurra!