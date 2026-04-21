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Un cambio imprescindible

El país necesita un plan económico que funcione, mientras el gobierno ignora las demandas de unidad y transparencia exigidas por la sociedad.

Luis Caputo, ministro de Economía de Argentina.Luis Caputo, ministro de Economía de Argentina.
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El presidente Javier Milei cada mañana cuando despierta debe pensar: todos los argentinos esperan algo de mí. No se equivoca. Necesitamos confiar. Son muchas décadas de fracasos. Setenta años de decadencia, peleas, odios, muchas veces promovidos desde el poder. Y por si fuera poco la normalización de un Estado corrupto con los K.

El resultado: un país rico lleno de pobres. Cuando el gobierno planteó su programa textualmente "ajustar el Estado, terminar con el cáncer de la inflación y la casta que nos llevó al fracaso" muchos confiaron.

Argentina's President Javier Milei receives an honorary doctorate from Bar-Ilan University, which they say is in recognition of Milei's longstanding partnership with Israel and his fight against antisemitism, in Ramat Gan, Israel April 20, 2026. REUTERS/Florion GogaJavier Milei. REUTERS/Florion Goga

Se avizoraba una nueva política. Pasaron veintiocho meses, la confianza no es la misma y las promesas siguen sin cumplirse. Desde los despachos del poder se niegan a realizar cambios, sordos a la realidad que atraviesa el país mientras el presidente viaja por el mundo.

Desechan amigarse con la esencia de la Constitución que les exige trabajar por las necesidades de la sociedad, la unidad nacional, respetar las ideas diferentes y sobre todo dar ejemplo de que terminó el Estado complaciente con los abusos de sus funcionarios.

Exigir al ministro Luis Caputo, que como lo hizo en la presidencia de Mauricio Macri y tan mal nos fue, deje de trabajar como trader para conseguir créditos porque la deuda bruta de la Administración según informa el propio Ministerio de Economía a su cargo, desde diciembre de 2023 aumentó 113.161 millones de dólares, hasta llegar a 483.834 millones en marzo de 2026 (era de aproximadamente 370.000 millones).

Luis Caputo en el IAEF. El ministro tiene menos problemas en el mediano plazo macroeconómico que en la inminencia social.Luis Caputo.

Esto demuestra a las claras que el ministro debe formular un plan económico que funcione porque el actual ha sido incapaz de impulsar el desarrollo del país. Hacen falta cambios urgentes para que la sociedad vuelva a confiar. Varias veces el presidente usó frases de Winston Churchill como apoyo a su gestión. Le aporto una que hoy le hace falta: "Mejorar es cambiar, ser perfecto es cambiar a menudo".

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