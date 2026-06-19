Cartas, poemas y mensajes de los lectores
La soledad devora el alma tras la pérdida, llevando a cuestionar el amor incondicional y la necesidad de un espacio para el enojo en medio del dolor inconsolable.
BÁRBARA KOROL
¿Donde termina el bosque y empieza el lago? La distancia entre las nubes y las cumbres parece confundirse, y sin embargo hay una inmensidad brillando en el espacio. Inhalo el vértigo del aire. ¿Cuánta altura puede alcanzar un árbol? ¿Se puede estimar las imágenes que resbalan por el ojo humano a lo largo de la vida?
Lo que permanece oculto no es necesariamente un secreto o un ardid, quizás solo requiere el espectro adecuado de luz para deslizar su belleza. Hoy en día hay tanto tráfico que resulta complicado llegar a un corazón, pero infinitas esquinas de la ciudad guardan el recuerdo de un beso clandestino.
Es posible soportar el hambre, el frío, la tristeza hasta que gangrena el cuerpo, inventar estrategias camufladas para evadir la soledad y el vacío. Una intenta creer que algún momento se acabará la injusticia, que tendremos el valor de asumir nuestros errores. Nos mentimos constantemente y también le mentimos a los otros.
Amamos escaso, mezquino. Nos distraemos con banalidades. Perdemos el horizonte y la palabra. Nos enfrascamos en una cotidianeidad estreñida, en actos sin sentido. Ponemos la mente en blanco facilitando que le implanten contenido a voluntad. No disfrutamos del fervor del sol tanto como de la obstinación a las pantallas, plagadas de barullo más que de verdades.
¿Qué mundo/país/leyes/gobiernos queremos cambiar si no buscamos otro plan, si no tenemos el coraje de volver a la esperanza? Estamos rodeados de miseria, de odios, de una incalculable, criminal hipocresía. ¿Hasta cuándo, hasta dónde? ¿Cuánto sacrificio tenemos que hacer?
¿Cuánta bronca tenemos que escupir o muertes que llorar para comprender el significado de perdurar, construir, incluir, respetar? Cuesta arrancarse el pesimismo de la boca, si no se encuentran paisajes en el alma.
(*) Poema en prosa.
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El placer de ver jugar a Messi
HUGO MODESTO IZURDIAGA
Durante mucho tiempo, Lionel Messi recibió diversas críticas de sus detractores. Se lo tildó de "pecho frío", y se cuestionó su liderazgo, señalándose que su estilo reservado y de pocas palabras lo convertía en un "capitán silencioso".
Le recriminaban que no aparecía en las finales y que carecía del carácter y la rebeldía de Diego Maradona. Jugando para la selección argentina, le reprochaban no entonar la canción patria antes de los partidos.
Con el fin de quitarle valor a su talento futbolístico, se lo juzgó por emigrar al Inter Miami; los opinólogos del balompié decían que participar en una liga menos exigente, como la MLS, afectaría su rendimiento en la alta competencia. Todas estas reprobaciones quedaron archivadas en el pasado. Sus números históricos hablan por sí solos: superó los 900 goles oficiales en su carrera profesional.
"La Pulga" desplegó toda su jerarquía conquistando las Copas América 2021 y 2024, y alcanzando la gloria máxima en el Mundial de Qatar 2022. Hace apenas algunas horas, su triplete magnífico contra Argelia, en es nuevo desafío mundialista, ratifica su vigencia competitiva. No cabe duda alguna de que, a sus 38 años, es el mejor futbolista de la historia.
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Elegía para mi esposa
ALEJANDRO DE MURO
La soledad es una fuerza atroz que abruma y fagocita. Está provista de infinitas garras con las cuales aprisiona, somete y devora. No la conocía. Ayer, se tornó aguda. Se materializó con la osadía malsana de quien domina el lugar y se explaya. Su voz es casi inaudible. Innecesaria porque con su silencio se vuelve atronadora y se basta.
Cuántas preguntas, cuántos porqués. Rebeldía, rabia, puños encrespados, miradas al cielo sin límite. Todo se conjuga en la búsqueda de una razón que tranquilice el alma y mitigue su lacerante presencia. Cuando el dolor es tan hondo que desolla el corazón, las manos se vuelven laxas y no se atreven.
Esta casa, vacía de ecos y plena de sombras, es propicia para convencerse de que el amor ilimitado, las lisonjas pronunciadas hasta el último aliento del ser ausente, no convienen por inoportunas y vanas. Cuando hasta hace horas las cautivadoras palabras abundaban, se agita el alma y se llega a la conclusión de que, en toda pasión, debería quedar un espacio para el enojo y el rencor interminables.
No es bueno el cariño a ultranza. Pareciera que ese ámbito de asordinado reproche, serviría para convertir en tolerable lo que hoy, impiadosamente, carece de consuelo. Sin embargo, a poco de expresada, esta reflexión asoma desatinada y falsa.
Cual estatua de sal, se desmorona y disgrega. Huye sin fundamentos ante un amor que siempre navegó por aguas calmas. Empezaría otra vez el mismo camino, sin enmiendas, sin ambages y recovecos. Sin reservarme nada. Con la fe tenaz de arrebatarle a la muerte lo que robó y no debía.
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Dios es Padre
ALBERTO FABIÁN ESTRUBIA
En el Evangelio de Lucas 15, 11/32 se lee la parábola "Del padre misericordioso", que antes se la llamaba "Del hijo pródigo". Este cambio se debe a que el eje de significación, no es el hijo, sino el padre. Un padre que reparte sus bienes entre sus dos hijos.
El menor de ellos que es derrochón, "pródigo", decide gastarlo en fiestas y divertimento con sus amigos, lejos de allí. El hijo mayor decide quedarse con su padre y ahorrar e invertir lo recibido. Después de un tiempo, al hijo menor se le termina la plata y se emplea en un campo como cuidador de cerdos (que era un animal impuro).
Seguramente, por estar mal pago, pasa hambre y piensa en volver a la casa de su padre. Pero tiene vergüenza y se siente culpable de su accionar. Entonces prepara las palabras que va a pronunciar cuando haya llegado: "Padre, no soy digno de ser hijo tuyo, pero al menos acéptame con un criado o un esclavo".
El padre, todas las tardes se asomaba por el camino para verlo volver, y el día que lo vio, salió corriendo y lo abrazó y lo besaba. La gente que presenciaba el hecho, lo condenaba sin palabras.
El hermano mayor que esperaba la reprimenda y el castigo, también y se sintió frustrado cuando su padre le ordenó: "Trae su túnica para vestirlo porque está desnudo y sus zapatos para sus pies descalzos, mata ya un ternero y comamos un asado para festejar que mi hijo, tu hermano, ha regresado".
Por supuesto que nadie estuvo de acuerdo con el padre y podría afirmar que nosotros tampoco, si hubiésemos estado allí. Pero Jesús dijo con sus gestos y su testimonio: "Así es Dios, un Padre misericordioso. No le importa el pecado, la falta o la equivocación porque ese hijo que estaba alejado y perdido, ha reencontrado y recuperado el Amor".