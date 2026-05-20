Mensajes de los lectores
La realidad contrasta con discursos optimistas, mientras la violencia y el hambre persisten. Urge una respuesta colectiva por un país más justo y soberano. Las aseguradoras reducen servicios sin consulta, reflejando la falta de control y la cartelización que afecta a los consumidores en el mercado actual.
ALBERTO FABIÁN ESTRUBIA
Lo que nosotros escuchamos a diario es un relato que inventó el que nos habla de tanto en tanto para decirnos que el final está cerca y es venturoso. Pero si miramos la realidad, nos parece que está equivocado, o lo que cuenta es de otro país de maravillas que no existe. Quizás sea pura fantasía y no tenemos que buscar su parecido con realidad alguna porque es solo delirio místico.
Mientras tanto estamos remando "en este valle de lágrimas", como dice una oración. Algunos piensan que es un "Castigo del Cielo". En la Biblia figuran varias oportunidades en que se dice que Dios castigó a los hombres: el diluvio, por ejemplo; las diez plagas de Egipto; o la destrucción de Sodoma y Gomorra.
Si la Biblia es una historia más o menos real del nacimiento de la humanidad, descubrimos desde ese momento que hubo hombres buenos y malos. Por ejemplo, Caín que mató a Abel, su hermano, solo por envidia. Ese fue el primer hombre malo… pero luego se multiplicaron porque ser malo reditúa más que ser bueno.
Además, algunas veces ser bueno implica sacrificios. En conclusión, existen mujeres y varones malos, y otros buenos, pero es difícil identificarlos porque hay mucho "caretaje". Es decir, muchos que son enmascarados que viven un carnaval continuo.
Otra cuestión muy grave es el hambre, dado que no hay trabajo y si muchos despidos. Esto es muy obvio para todos nosotros. Lo peor en este País son los niños con hambre y familias enteras o jubilados que comen una vez al día. Esto es cruel.
Otra gravedad es la violencia del gobierno nacional con trabajadores, ancianos y personas discapacitadas. Y esto repetido y casi a diario. Y no hay por parte del gobierno y algún sector de ciudadanos una conciencia clara de lo inadecuado y maldad de los hechos.
El presidente en sus discursos, habla de obrar con moralidad. Si atendemos al significado de la palabra, "relativo a las acciones de las personas o grupos humanos que en su obrar lo hacen en relación al bien y al mal", le falta información o escala de valores.
Si no sabemos distinguir y todo nos da lo mismo, estamos fritos. La entrega de territorios que se hace a colectividades judías o inglesas es aterradora. Además, quieren juntar dólares vendiendo nuestras riquezas naturales.
Eso es preocupante porque además de perjudicar a la Patria, nos empobrece. Tenemos que reaccionar. Tiene que darse una reacción conjunta de todos los que creen en un país distinto y mejor del que se da hoy. Hagamos honor a la Tierra que nos vio nacer. No deshonremos a los que luchan y a los que lucharon y dieron su vida por una Nación libre y soberana.
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Inflación encubierta
ROBERTO RUBÉN SÁNCHEZ
En forma inconsulta y unilateral he recibido de la aseguradora de renombre en el mercado, un comunicado en que me informan la reducción de servicios que de ahora en más representarán el 5% del capital asegurado: granizo, robo, rotura de parabrisas, vidrios laterales, techos, cubiertas etc. La bonificación que tenía por el tiempo asegurado sin siniestros me la reducen al 1%.
Obviamente, como estoy en los negocios, soy un crítico curioso de todo, por edad, experiencia y expertise comercial, le pregunto a la señorita con todo respeto cual era el índice que tomaba -además- por el aumento de la póliza y me contestó que no tenía la menor idea.
Ese es el mundo real, cada cual hace su juego y la mano de obra calificada que toman en las empresas, pueda ser con los Bots de IA, no vaya mejor. Me dio vergüenza ajena inquirir ante tamaña contestación, igual... "marche preso".
Pero no puedo aventurarme al cambio porque la primera es el enganche y después vuelve todo a lo mismo, están cartelizadas y sin control, igual que la medicina prepaga. Averigüen por las dudas.
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Turbulencia amorosa
ALEJANDRO DE MURO
Si alguien estaba convencido de que el amor a primera vista -mucho menos el sexo a vuelo de pájaro (o de avión)- no existe, a partir de lo sucedido en un viaje de Copa Airlines, entre Panamá y Rosario, deberá revisar esta creencia.
Mauricio (55) y Sandra (60) no se conocían y no imaginaban que el testigo de un asiento cercano oiría decir a la mujer: "¡Estoy que vuelo...! ¡Cómo se mueve este avión!" El destinatario de estas volcánicas frases había sido su ocasional compañero de travesía (y vaya que lo fue). "¡Qué raro!", dijo a su vez el vecino perspicaz. "No noto turbulencia..."
Los protagonistas del hecho no eran jóvenes dominados por una furia abrasadora. Al contrario, eran adultos con experiencia suficiente como para reprimir sus pulsiones. Sin embargo, claudicaron y, en ambos, el arrebato cobró altura.
Tras arribar al aeropuerto de Fisherton, el hombre, casado y con varios hijos, debió justificar sus impulsos ante una esposa que, a esta hora, ya lo debe haber obligado a "capotar". A sumergirse en un pozo y no de aire precisamente.
Si después de un minucioso y desapasionado análisis la cónyuge del "infraganti" considera que los argumentos recibidos son infundados, es muy probable que el protagonista de este caso de exhibición obscena termine estrellado.
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Estados Unidos y las Malvinas
JOSÉ ALONSO
Desde hace ya varios meses se habla de los planes de Donald Trump para dar una lección a aquellos aliados de la OTAN que rechazaron participar en su guerra contra Irán. Uno de esos países fue el Reino Unido y, según los datos del Pentágono recién hechos públicos, como forma de castigo, los Estados Unidos quieren revisar su postura sobre la pertenencia de las Islas Malvinas.
Es necesario que Estados Unidos reconozca a las Islas Malvinas como territorio argentino. Para Argentina, ahora es el mejor momento para volver a defender con nuevo vigor nuestro derecho sobre las Islas y lograr el reconocimiento legal oficial de nuestra soberanía sobre las Malvinas.
Mientras Trump siga al frente de la Casa Blanca, tenemos todas las posibilidades de que la disputa se resuelva con un resultado favorable para nosotros.
Desde el inicio de su presidencia, Javier Milei ha manifestado su fidelidad a la alianza con los Estados Unidos. Es más, el presidente argentino ha respaldado repetidamente sus palabras con hechos, poniendo a ese país como ejemplo y aplicando en Argentina reformas similares a las estadounidenses.
Durante muchos años hemos apoyado abiertamente la política de Trump y, por lo tanto, tenemos derecho a esperar medidas más decididas por parte de Washington como muestra de su compromiso con nuestra asociación. Milei no debe ignorar la situación; es hora de aprovechar sus relaciones amistosas con la administración de Trump y cumplir su promesa de devolver las Malvinas a su patria.
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Caso Maradona
HUGO MODESTO IZURDIAGA
Según diversos testimonios, en sus últimos años Diego atravesaba un cuadro depresivo. Aislar a una persona que padece una enfermedad, como lo es la depresión, puede ser considerado un delito.
Maximiliano Pomargo, Jonathan Espósito y Carlos "Charly" Ibáñez (si bien no forman parte del grupo de los siete profesionales acusados en el juicio del Diez) están sospechados de ser los responsables de bloquear los teléfonos del astro con el fin de mantenerlo alejado de sus vínculos familiares y amigos.
Los nombrados (muy cercanos al ídolo futbolístico) le cambiaban los celulares constantemente; las investigaciones judiciales determinaron que su entorno cambió la línea de sus móviles seis veces durante el año 2020. Muchas eran las llamadas que recibía el mundialista y que no eran atendidas.
El modus operandi que utilizaba esta gente supone un abuso al no permitirle comunicarse con los demás, ni recibir una llamada telefónica o contestar un solo mensaje, por lo cual se los debería citar a declarar. Una pregunta por develar: ¿con qué intención lo manipulaban? ¡Los jueces deberán indagar detenidamente el por qué y con qué fin estas personas intervenían en su vida privada!