"Nadie muere, si alguien en el mundo lo recuerda con cariño"

Documento único. Final de recorrido del último tranvía en Santa Fe, 30 de abril de 1961. A la izquierda de la imagen el señor Sarsoti y a la derecha Pividori. En el centro, algo tapado, Maximiliano Urch. Lo distingue su gorra de trabajo, donde en forma de elipse decía: Compañía Central Argentina de Electricidad-Inspector General.