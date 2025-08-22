Cómo impactó en las calles santafesinas el drástico cambio de circular por la derecha
El 10 de junio de 1945 entró en vigencia el decreto que establecía la modificación. Hasta entonces se hacía “a la inglesa”, por la izquierda. La medida redujo los siniestros. El recuerdo de una jornada atípica en la capital provincial.
El centro, bulevar y el Carretero; tres escenas del primer día de conducción por la derecha en Santa Fe.
Se cumplieron 80 años de una medida que cambió para siempre la forma de manejar vehículos en la República Argentina. Desde el 10 de junio de 1945, en el país se circula por la derecha. Hasta esa jornada se lo hacía por la izquierda, imitando el estilo inglés.
Con la misión de mejorar la seguridad vial y reducir los siniestros viales, las autoridades de aquel entonces se embarcaron en la tarea de implementar el cambio de circulación. Con viajes a observar otros modelos de por medio, en 1944 se firmó el decreto que pasaría a la historia.
En la previa, El Litoral explicó las modificaciones en el tránsito.
El cambio en Santa Fe
La provincia santafesina no fue la excepción. A través de las páginas de El Litoral se hizo el seguimiento del tema, incluyendo también la campaña publicitaria tanto pública como privada del cambio. El 10 de junio era el “Día D” para el tráfico y antes de esa fecha todos tenían que saber del cambio.
“Mañana a las 6, todo conductor de rodado debe guardar la mano derecha, observando en lo sucesivo esta modalidad con las precauciones aconsejadas por las direcciones de Vialidad de la Nación de y de la provincia”, anunciaba el vespertino el sábado 9, horas antes que entre en rigor el cambio.
Y seguía el artículo de El Litoral: “Personal de esas dependencias y de la Municipalidad, estará diseminado en los caminos y en las calles y avenidas, para vigilar a los conductores, llamarles la atención cuando no circulen debidamente, etc.”.
Además, la citada nota, explicaba que “los conductores de vehículos pueden orientarse siguiendo las indicaciones de los carteles, flechas, señales, etc., colocados o pintados en las arterias de tránsito en la ciudad y en la campaña”.
La completísima crónica de El Litoral explicando los cambios y sus efectos en la capital provincial.
Los preparativos
En otro tramo del artículo fechado el 9 de junio, el Litoral dio cuenta que “con el propósito de proceder al cambio de mano en nuestra ciudad, se ha invertido la dirección del tránsito en la mayoría de las calles centrales, siguiendo en muchas de ellas las vías tranviarias observando su derecha”.
“Además, ha sido cambiado el recorrido de los mismos tranvías y el de las distintas líneas de ómnibus, vehículos éstos a los que se le ha construído una puerta en la parte derecha de su delantera, para el descenso de los pasajeros”, cerraba.
En la época se realizó una fuerte campaña en los medios.
“Sin inconvenientes”
Al día siguiente, a la hora señalada se aplicó el cambio. Desde las 6, en todo el territorio nacional los vehículos debían circular por la derecha. “Sin inconvenientes”, describió la crónica de El Litoral en la tarde de esa jornada. La nota, acompañada por tres fotos contó con lujo de detalles cómo impactó la novedad en las calles santafesinas.
“En nuestra ciudad, al igual que en el resto de la provincia, se ha efectuado el cambio sin mayores dificultades, observándose la mayor corrección en conductores de vehículos y público, que en esta forma han colaborado con las autoridades”, arrancaba el artículo.
En la continuidad informativa, el texto mencionó la situación de los tranvías: “Las reformas impuestas por el cambio de mano, han invertido el recorrido de las líneas, de manera que ahora se hace el trayecto desde el norte al sur desde Boulevard Gálvez a la Casa de Gobierno por calle 25 de Mayo y se regresa por calle San Jerónimo, es decir al revés de lo que se venía haciendo”.
“También se han notado reformas parciales en el recorrido de los ómnibus urbanos, en la entrada de los ómnibus interurbanos y en los bulevares, donde la doble vía existente ha simplificado el problema del cambio de mano sin mayores dificultades para el público y las empresas, pues el recorrido se mantiene casi sin modificaciones en sus aspectos parciales”, describió El Litoral.
Al ser domingo, aquel día de entrada en vigencia la cantidad de vehículos circulantes era sensiblemente menor. No obstante ello, el diario destacó que durante las primeras horas de la nueva reglamentación no se registraron accidentes viales, ni en la capital ni en toda la provincia.
Una de las publicidades para avisar a la ciudadanía sobre el cambio.
Cambios en la recolección de basura
La nota también explicó que la modificación aplicada a nivel nacional tenía alcances en los servicios de recolección de residuos.
“Con motivo del cambio de mano el jefe de la maestranza municipal ha modificado los servicios de recolección, disponiendo que los carros efectúen el recorrido directo de calles enteras y no como hasta ahora se venía haciendo, en que un carro recorría diversos tramos de distintas arterias, siguiendo la rutina”, detallaba.
Sobre el final, el artículo del vespertino reconoció que el cambio ayudó a mejorar la prestación del servicio público. “El trabajo se ha efectuado más rápidamente”, aseguró la crónica de El Litoral.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.