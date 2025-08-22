Memorias de Santa Fe

Cómo impactó en las calles santafesinas el drástico cambio de circular por la derecha

El 10 de junio de 1945 entró en vigencia el decreto que establecía la modificación. Hasta entonces se hacía “a la inglesa”, por la izquierda. La medida redujo los siniestros. El recuerdo de una jornada atípica en la capital provincial.