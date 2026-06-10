Mensajes de vecinos y lectores

Llegan Cartas: Jardín del Líbano y "Toto" Arselli

El legado de un nieto dedicado a embellecer un espacio verde en deterioro resalta la falta de mantenimiento y el olvido institucional en Santa Fe. Por otra parte, un poema en prosa refleja el grito de justicia por las mujeres víctimas de violencia, el que resuena en cada marcha, mientras la sociedad enfrenta la dolorosa realidad de su pérdida.