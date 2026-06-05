Cuando una persona enfrenta las fases avanzadas de un cáncer, el deterioro de una Enfermedad Poco Frecuente (EPF) o el sufrimiento de una patología psiquiátrica grave, el dolor nunca es solo físico. Viene acompañado de angustia, miedo, depresión y el colapso emocional de toda su familia. En esos momentos, el alivio no es una opción médica; es un derecho humano y una urgencia política.
El dolor no espera
¿Por qué los cuidados paliativos y la salud mental son un derecho en Santa Fe? El doctor Ezequiel Gattaz, médico especialista en Psiquiatría, reflexiona en profundidad sobre este tema.
Garantizar una vida digna hasta el último suspiro es la mayor responsabilidad ética de nuestro sistema de salud. En Argentina y en Santa Fe tenemos las herramientas legales para hacerlo: la Ley Nacional de Cuidados Paliativos (Nº 27678), la Ley Nacional de Salud Mental (Nº 26657) y las leyes provinciales Nº 13895 y Nº 10772.
El marco jurídico está escrito; el desafío político actual es transformarlo en una realidad efectiva para cada ciudadano, sin importar su condición social.
Consultorio transdisciplinario y una red que sostiene
Para abordar un sufrimiento tan complejo, la medicina tradicional ya no alcanza. Necesitamos consultorios transdisciplinarios donde los profesionales no trabajen aislados, sino unificados en una estrategia común.
Este modelo no debe limitarse al cáncer: debe abrazar con urgencia a quienes sufren enfermedades poco frecuentes e invisibilizadas, y a pacientes con padecimientos mentales severos en etapas terminales.
Para que esto funcione, el hospital público debe convertirse en el corazón de una red solidaria. Su rol es ser el soporte y matriz del Primer Nivel de Atención (los centros de salud barriales), capacitando y acompañando a los médicos y enfermeros de comunidad.
Así, logramos que el paciente reciba analgésicos complejos y contención psiquiátrica en su propio hogar, rodeado de sus afectos, evitando internaciones frías y traslados innecesarios.
Cinco roles indispensables
Ningún profesional puede solo contra el dolor. El diseño de este servicio exige un equipo de cabecera sólido, donde cada eslabón es vital.En una Célula de Cuidado, los cinco roles, con su función y compromiso, son:
1) Admisionista: el rostro humano que recibe a la familia, eliminando trabas burocráticas y garantizando turnos protegidos y urgentes;
2) Enfermera o enfermero paliativista: el sostén diario que controla los síntomas en el hospital o enseña a la familia a cuidar al paciente en casa;
3) Médica o médico paliativista: el especialista encargado de calibrar la analgesia y los opioides para borrar el dolor físico de manera segura;
4) Médica o médico psiquiatra: indispensable para diagnosticar y tratar el sufrimiento psíquico (depresión, crisis de pánico o delirium) compatible con la enfermedad de base;
5) Trabajadora o trabajador social: quien defiende los derechos del paciente en el territorio, asegurando que la pobreza o la falta de recursos no se conviertan en sinónimo de abandono.
Conclusión: la decisión que nos define
Financiar y sostener estos equipos en Santa Fe no es un gasto; es la inversión más humana que un gobierno puede hacer. Un sistema de salud que sabe curar pero no sabe acompañar ni aliviar es un sistema incompleto.
Exigir la aplicación de las leyes vigentes y poner en marcha esta red asistencial es un acto de estricta justicia social. Nos define como comunidad y nos recuerda que cuidar al más vulnerable es, ante todo, el acto político más noble que existe.
Desde este lugar, vaya un cálido y profundo abrazo al equipo del que soy parte, de cuidados paliativos del Hospital Dr. Gumersindo Sayago, que con su labor diaria demuestran que este modelo de trabajo no solo es posible, sino indispensable.
Ejemplo vivo de que la ciencia de la salud alcanza su máxima expresión cuando se ejerce desde la empatía, el compromiso territorial y la dignidad humana.