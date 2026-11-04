Fiesta regional

Siete capillas y 80 kilómetros: la Cabalgata por la Fe y la Unión de los Pueblos celebra 20 ediciones

La actividad se realizará el 7 y 8 de noviembre, con salida desde el predio de las Agrupaciones Gauchas de San Jerónimo Norte. El recorrido abarcará unos 80 kilómetros e incluirá visitas a siete capillas, el acompañamiento de la imagen de Nuestra Señora del Mate y un almuerzo con espectáculos folclóricos.