Departamento Castellanos

Ramona amplía su propuesta recreativa y fortalece su oferta turística regional

El Complejo Recreativo incorpora un nuevo sector de juegos infantiles construido principalmente en madera. Además, emprendedores y guías locales participaron de una jornada de capacitación en Rafaela, donde presentaron los circuitos turísticos de la localidad y compartieron experiencias con representantes de la región.