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Ramona amplía su propuesta recreativa y fortalece su oferta turística regional

El Complejo Recreativo incorpora un nuevo sector de juegos infantiles construido principalmente en madera. Además, emprendedores y guías locales participaron de una jornada de capacitación en Rafaela, donde presentaron los circuitos turísticos de la localidad y compartieron experiencias con representantes de la región.

Ramona suma juegos infantiles y avanza en la capacitación de sus referentes turísticosRamona suma juegos infantiles y avanza en la capacitación de sus referentes turísticos
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El Complejo Recreativo de Ramona avanza con la incorporación de un nuevo sector destinado a las infancias, con una estructura de juegos que busca ampliar las alternativas de esparcimiento para las familias y sumar un atractivo al predio.

Los trabajos, que están a cargo de personal local, contemplan la instalación de un espacio equipado con mangrullos, tobogán, hamacas y escaleras, diseñado para ofrecer distintas posibilidades de juego y recreación en un entorno natural.

La estructura tiene a la madera como material principal, una elección que responde tanto a criterios estéticos como funcionales.

Su integración permite mantener la armonía con la vegetación y las instalaciones existentes, mientras que su menor absorción de radiación solar respecto de otros materiales favorece su utilización durante los días de altas temperaturas. Además, el tratamiento aplicado está orientado a protegerla de las condiciones climáticas y garantizar su durabilidad.

complejoRamona suma juegos infantiles y avanza en la capacitación de sus referentes turísticos

La intervención se suma a las mejoras realizadas a lo largo de los años en el Complejo Recreativo, un espacio que se consolidó como punto de encuentro para vecinos de distintas edades y un ámbito de integración social.

La incorporación de nuevos juegos apunta a generar condiciones adecuadas para que los chicos puedan disfrutar de actividades al aire libre, mientras los adultos comparten momentos de recreación en el parque.

Ramona presentó sus circuitos turísticos en Rafaela

Por otra parte, emprendedores y guías vinculados a la propuesta turística de Ramona participaron de una jornada de capacitación para la formación de Anfitriones Turísticos con mirada regional, realizada en el Hotel Toscano de Rafaela.

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La actividad fue organizada por la Secretaría de Turismo de la Provincia y la Asociación Civil Visite Castellanos, con el objetivo de brindar herramientas teóricas y prácticas para mejorar la atención al visitante y fortalecer el conocimiento del patrimonio histórico-cultural y los atractivos de las localidades del departamento Castellanos.

En ese marco, los representantes ramonenses expusieron las características de los circuitos turísticos que ofrece la localidad, compartiendo experiencias, propuestas y estrategias de trabajo con referentes de otros municipios y comunas de la región.

Capacitación y trabajo conjunto para fortalecer el turismo

Durante el encuentro se abordaron contenidos relacionados con técnicas de atención al visitante, comunicación efectiva, diseño de itinerarios turísticos y articulación entre los sectores público y privado.

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Uno de los ejes centrales fue el papel de los habitantes en el desarrollo de la actividad turística. La figura del anfitrión trasciende la orientación al visitante, ya que también permite transmitir la identidad, la historia y las particularidades de cada comunidad.

La convocatoria reunió a prestadores de servicios, emprendedores artesanales, guías de museos y referentes de centros culturales y espacios de información turística.

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La participación de Ramona se inscribe en una estrategia de intercambio regional que busca poner en valor los recursos naturales, culturales y productivos de cada localidad, ampliar las propuestas para quienes visitan la zona y consolidar una oferta turística diversificada y sostenible.

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