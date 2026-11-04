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Javier Milei
Colón
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En Vivo Miércoles 4 de noviembre de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

06:56 / Mié. 04.11.2026

Puente Carretero: cambios en los accesos por las obras del nuevo puente

La construcción del nuevo puente Santo Tomé-Santa Fe y sus accesos genera desvíos y modificaciones en la circulación para ingresar al Puente Carretero.

La Municipalidad de Santo Tomé pidió a los conductores circular con precaución, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal policial apostado en el sector.

En la ciudad de Santo Tomé, el tránsito que utilizaba directamente el tramo intervenido de avenida 7 de Marzo debe desviarse por las calles Macia, Colón y Mitre.

En la cabecera santafesina, en tanto, está habilitado un desvío para quienes circulan hacia Santa Fe por la traza norte, recientemente construida. La mano que conduce hacia Santo Tomé funciona en doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.

06:56 / Mié. 04.11.2026

RN A012: continúa el corte entre Ricardone y la vieja ruta 9

Por trabajos de reparación y mantenimiento vial, continúa el corte total para todo tipo de vehículos en la Ruta Nacional A012, entre la Ruta Provincial 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9.

Se realizan desvíos en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y con la RP 25.

06:56 / Mié. 04.11.2026

RN 178: corte total a la altura de Armstrong

Vialidad Nacional continúa con los trabajos de reconstrucción de una alcantarilla sobre la Ruta Nacional 178, a la altura de Armstrong. Por las tareas, permanece interrumpida la circulación en el tramo comprendido entre la Autopista Rosario-Córdoba (RN 9) y la RN 1V09 (ex RN 9).

Los desvíos se realizan por la Ruta Provincial 15, que corre en paralelo a pocos kilómetros.

06:38 / Mié. 04.11.2026

Autopista Santa Fe - Rosario

Obras en el tercer carril desde el KM 31 hasta KM 34

ACCESO CERRADO:

Km30: Ingreso a autopista desde RP91 hacia Santa Fe.

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