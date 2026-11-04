Pronóstico

Miércoles inestable en la ciudad de Santa Fe

La ciudad comenzó el miércoles con 19,3°C, cielo cubierto y elevada humedad. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa probabilidad de chaparrones durante la mañana, mientras que por la tarde las condiciones mejorarán y la temperatura máxima llegará a los 27°C.