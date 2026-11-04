Dos ataques de perros ocurridos en menos de 24 horas en la ciudad de Santa Fe volvieron a poner sobre el tapete la preocupación por la tenencia responsable de animales de razas consideradas potencialmente peligrosas. El domingo, un pitbull sin bozal mordió a un nene de 9 años en la Costanera y sus dueños se retiraron del lugar sin asistirlo. El lunes, otro episodio tuvo como escenario el sur de la ciudad: una mujer de 39 años resultó herida tras ser atacada por un perro de la misma raza. En tanto su hijo de 24 años también salió lesionado al intentar detener al perro con un arma blanca.
Hay 700 perros potencialmente peligrosos inscriptos en el registro municipal de Santa Fe
Dos ataques de pitbulls son noticia por estos días en la ciudad. Desde la Municipalidad informaron que 127 intervenciones, entre multas e intimaciones, se realizaron desde el inicio de la gestión. Inscribir al animal de determinadas razas en el registro es obligatorio.
En ese contexto, los datos oficiales de la Municipalidad permiten dimensionar cómo funciona el sistema de prevención y control local: hay 700 perros inscriptos en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos. Además, unos 60 cuentan con chip identificatorio para poder conectarlos con sus dueños.
El Registro de Animales Potencialmente Peligrosos está contemplado en la Ordenanza Municipal Nº 11.180 y su Decreto Reglamentario Nº 00046/2024. Incluye tanto a perros de determinadas razas como a aquellos que reúnen características físicas establecidas en la reglamentación. Entre ellas figuran pitbull terrier, rottweiler, dogo argentino, doberman, fila brasileiro y akita inu, entre otras.
La inscripción es obligatoria y puede realizarse en las sedes del Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) o mediante los canales digitales del municipio.
La normativa establece, asimismo, condiciones específicas para circular con estos animales: deben llevar siempre correa de menos de 2 metros de longitud y bozal. Además, no se permite pasear más de dos perros de estas características al mismo tiempo. En los domicilios, los propietarios deben garantizar condiciones de seguridad, con cerramiento perimetral y cartelería preventiva.
Intimaciones y multas
En cuanto a los controles, la Municipalidad informó que desde el inicio de la gestión del intendente Juan Pablo Poletti se realizaron 127 intervenciones entre multas e intimaciones. Las actuaciones están a cargo de la Subsecretaría de Control, en articulación con el Imusa, y se originan en denuncias o situaciones de incumplimiento detectadas por los equipos municipales.
“Se realizan operativos, se dialoga con los propietarios para informarles sobre sus obligaciones y, cuando corresponde, se labran intimaciones y se aplican sanciones”, precisaron desde el Ejecutivo local.
Las multas previstas por incumplir la normativa van desde los 172.080 hasta 1.720.800 pesos, según la infracción.
Colocación de chips
A principios de este año, la Municipalidad lanzó el Programa Huellas, “una iniciativa que busca generar conciencia, promover la tenencia responsable de animales y prevenir situaciones de riesgo, especialmente en relación con los perros potencialmente peligrosos”, destacaron desde el Ejecutivo.
Desde su lanzamiento, además de incentivar la inscripción en el registro, se realizaron charlas sobre tenencia responsable, en las que participaron más de 150 vecinos, según se informó.
En ese marco, se lleva adelante la colocación de chips a los animales alcanzados por la normativa. “Hasta el momento son 60 los perros chipeados. Esta herramienta permite identificar a los animales y vincularlos con sus propietarios, una herramienta que busca fortalecer la trazabilidad y la responsabilidad ante eventuales incidentes”, aseguraron desde el municipio.
Aclararon que la colocación del dispositivo no es automática. Primero, el animal debe estar inscripto en el Registro. Luego, los propietarios deben participar de esta charla de tenencia responsable. Recién quienes la hayan realizado podrán acceder a un turno para la colocación del chip y se verificará que el animal tenga colocada la vacuna antirrábica. De no ser así, se la aplicará gratuitamente. Con todos estos requisitos cumplidos, se les otorgará el carnet con toda la información registrada.
Además, las instancias de capacitación están abiertas a toda la comunidad. Por eso, no todos los vecinos que participan tienen necesariamente perros comprendidos en la normativa.