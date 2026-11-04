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Hay 700 perros potencialmente peligrosos inscriptos en el registro municipal de Santa Fe

Dos ataques de pitbulls son noticia por estos días en la ciudad. Desde la Municipalidad informaron que 127 intervenciones, entre multas e intimaciones, se realizaron desde el inicio de la gestión. Inscribir al animal de determinadas razas en el registro es obligatorio.