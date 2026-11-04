En Santa Fe

Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este miércoles 4 de noviembre

La jornada comenzó con cielo cubierto, humedad elevada y probabilidad de chaparrones durante la mañana. Además, hay cortes programados de energía en sectores de Santa Fe y Sauce Viejo, desvíos en el Puente Carretero y trabajos que afectan rutas de la región.