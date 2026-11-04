En esta guía reunimos la información disponible para que puedas organizar tus traslados, anticipar posibles demoras y saber qué servicios pueden verse afectados durante el día.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este miércoles 4 de noviembre
La jornada comenzó con cielo cubierto, humedad elevada y probabilidad de chaparrones durante la mañana. Además, hay cortes programados de energía en sectores de Santa Fe y Sauce Viejo, desvíos en el Puente Carretero y trabajos que afectan rutas de la región.
En menos de cinco minutos, repasá el clima, el estado del tránsito y los cortes de luz antes de salir. La información se basa en los datos y publicaciones disponibles para este miércoles; cuando un servicio no cuenta con información confirmada, lo aclaramos.
Clima en Santa Fe: mañana con posibles chaparrones y una máxima de 27°C
La ciudad comenzó este miércoles con 19,3°C, cielo cubierto y una humedad del 91%, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional difundidos a las 6.29. El viento soplaba del sudoeste a 28 km/h, la presión atmosférica era de 1005 hPa y la visibilidad alcanzaba los 12 kilómetros.
La temperatura mínima prevista es de 18°C y la máxima llegará a los 27°C. Para la mañana se pronostican chaparrones, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. Por la tarde, el cielo estará mayormente nublado y la posibilidad de lluvias bajará al rango del 0% al 10%. Hacia la noche se espera cielo algo nublado, sin precipitaciones previstas.
El viento rotará del sudeste al sur durante la tarde y volverá al sudeste por la noche. Las velocidades previstas van de 13 a 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h durante la tarde. Por eso, aunque no se espera una jornada de lluvias persistentes, conviene tener en cuenta las condiciones del viento y la posibilidad de chaparrones al salir temprano.
¿Conviene salir con abrigo? No hace falta ropa de invierno: la mañana ya comenzó templada y la máxima será de 27°C. Una campera liviana puede servir para las primeras horas, pero lo más útil es llevar paraguas o impermeable si vas a estar en la calle durante la mañana.
Pronóstico extendido
- Jueves: mínima de 12°C y máxima de 27°C.
- Viernes: mínima de 15°C y máxima de 28°C.
- Sábado: mínima de 11°C y máxima de 21°C.
- Domingo: mínima de 9°C y máxima de 24°C.
- Lunes: mínima de 12°C y máxima de 26°C.
- Martes: mínima de 16°C y máxima de 28°C.
El descenso más marcado de las temperaturas mínimas se sentirá durante el fin de semana, especialmente el domingo.
Tránsito en Santa Fe: desvíos en el Puente Carretero y cortes en rutas de la región
Las lluvias y lloviznas de las últimas horas dejaron calzadas húmedas en las regiones sur, centro y norte de la provincia. La recomendación es reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y evitar maniobras bruscas.
El punto que requiere especial atención en el área metropolitana es el Puente Carretero, donde continúan los cambios de circulación por la construcción del nuevo enlace entre Santa Fe y Santo Tomé.
Si viajás entre Santa Fe y Santo Tomé
En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe desviarse por Maciá, Colón y Mitre. En la cabecera santafesina está habilitada la traza norte recientemente construida para quienes circulan hacia Santa Fe.
Además, la mano que conduce hacia Santo Tomé funciona en doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero. Es importante respetar la señalización y las indicaciones del personal policial. Si podés elegir el horario, contemplá un margen adicional para el cruce.
Autopista Santa Fe-Rosario: obras y un ingreso cerrado
Este miércoles se realizan trabajos por la construcción del tercer carril entre los kilómetros 31 y 34. También permanece cerrado el acceso ubicado en el kilómetro 30, desde la Ruta Provincial 91 hacia Santa Fe.
Si utilizás ese ingreso, revisá el recorrido antes de salir y considerá una alternativa para incorporarte a la autopista.
RN 178: corte total a la altura de Armstrong
Vialidad Nacional trabaja en la reconstrucción de una alcantarilla sobre la Ruta Nacional 178. Por ese motivo, está interrumpido el tránsito entre la Autopista Rosario-Córdoba (RN 9) y la RN 1V09, ex RN 9.
El desvío se realiza por la Ruta Provincial 15. Según la planificación informada por Vialidad Nacional, se prevé restablecer el paso de vehículos a mediados de noviembre.
RN A012: corte entre Ricardone y la vieja ruta 9
Continúa la interrupción total para todo tipo de vehículos en el tramo comprendido entre la Ruta Provincial 25, a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9. Hay desvíos en las intersecciones de la A012 con la RN 34 y con la RP 25.
¿Qué pasa en la RN 11, la RN 168 y Circunvalación?
En la información de tránsito disponible para esta actualización no se consignan novedades específicas sobre cortes u obras en la Ruta Nacional 11, la Ruta Nacional 168 ni la Circunvalación de Santa Fe. Esto no garantiza que no haya cambios posteriores: antes de viajar, conviene consultar las actualizaciones del tránsito.
Tampoco se informaron accidentes puntuales ni modificaciones del transporte público en el material recibido.
Recomendación para circular: si vas hacia Santo Tomé, tené presentes los desvíos del Puente Carretero; si viajás por la Autopista Santa Fe-Rosario, considerá el acceso cerrado en el kilómetro 30; y si tu recorrido incluye la RN 178 o la A012, planificá el desvío antes de llegar al corte.
Cortes de luz: interrupciones programadas en Santa Fe y Sauce Viejo
La Empresa Provincial de la Energía informó cortes programados para este miércoles 4 de noviembre por tareas de mantenimiento y mejoras. Los trabajos alcanzan sectores de la ciudad de Santa Fe y de Sauce Viejo.
En Santa Fe, de 9 a 13:
- Beruti, E. Rosas, Chiclana y Larrea.
- Tte. Loza, Chaco, Larrechea y Fray de las Casas.
En Sauce Viejo, de 8 a 12:
- Ruta Nacional 11, Aromos y Chañar, hasta el río Coronda.
Si vivís o trabajás dentro de esos sectores, tené en cuenta los horarios para organizar tareas que dependan de la electricidad. La EPE advierte que los trabajos programados pueden suspenderse si las condiciones meteorológicas no permiten realizarlos.
Antes de salir de casa: el checklist de Santa Fe hoy
Antes de cerrar la puerta, repasá estos puntos para evitar contratiempos:
- ✅ Clima: 19,3°C al comienzo de la mañana, humedad del 91% y posibilidad de chaparrones durante las primeras horas.
- ✅ Abrigo: no hace falta ropa de invierno; alcanza con una campera liviana para la mañana.
- ✅ Qué llevar: paraguas o impermeable si vas a estar al aire libre temprano.
- ✅ Tránsito: calzadas húmedas en distintos sectores de la provincia.
- ✅ Puente Carretero: hay desvíos y circulación en doble sentido en uno de los accesos.
- ✅ Autopista Santa Fe-Rosario: obras entre los kilómetros 31 y 34 y acceso cerrado en el kilómetro 30 desde la RP 91 hacia Santa Fe.
- ✅ Rutas: cortes totales en la RN 178, a la altura de Armstrong, y en la RN A012, entre Ricardone y la vieja RN 9.
- ✅ Cortes de luz: interrupciones programadas en sectores de Santa Fe y Sauce Viejo.
- ✅ ANSES y PAMI: revisar los canales oficiales si tenés un cobro, turno o trámite pendiente.
- ✅ Qué evitar: circular rápido sobre calzadas húmedas o improvisar recorridos al llegar a un corte.
- ✅ Recomendación del día: si tenés que cruzar entre Santa Fe y Santo Tomé o viajar por la autopista, salí con tiempo adicional y revisá el estado del recorrido antes de arrancar.