Música y literatura

Estrenan una opereta folclórica inspirada en el "Fausto criollo"

La obra de Mario Esteban, basada en el poema de Estanislao del Campo que data del siglo XIX, será presentada por el Coro Mixto y el Coro Masculino del Instituto Coral de Santa Fe. La propuesta combina canto coral, solistas y músicos folclóricos en tres funciones durante el fin de semana.