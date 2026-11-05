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Estrenan una opereta folclórica inspirada en el "Fausto criollo"

La obra de Mario Esteban, basada en el poema de Estanislao del Campo que data del siglo XIX, será presentada por el Coro Mixto y el Coro Masculino del Instituto Coral de Santa Fe. La propuesta combina canto coral, solistas y músicos folclóricos en tres funciones durante el fin de semana.

La música propone un "recorrido por distintos ritmos del folclore argentino". Foto: Gentileza Instituto CoralLa música propone un "recorrido por distintos ritmos del folclore argentino". Foto: Gentileza Instituto Coral
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El "Fausto criollo", de Estanislao del Campo, es un poema gauchesco del siglo XIX, que recrea el encuentro de un gaucho con la representación de la ópera Fausto en el Teatro Colón de Buenos Aires. Cuando vuelve al campo, le cuenta a otro gaucho lo que vio en el teatro, pero interpreta los acontecimientos de la ópera desde su perspectiva rural, confundiendo la ficción escénica con la realidad.

Sobre la base de este conocido poema, Mario Esteban escribió una opereta folclórica para coros, cantantes solistas e instrumentistas especializados.

Este fin de semana, la misma será presentada en Santa Fe por el Coro Mixto y el Coro Masculino del Instituto Coral de la provincia, bajo la dirección musical del profesor Cristian Gómez. Los solistas son integrantes de los coros y del grupo El Vocal, mientras que los instrumentistas invitados son músicos especializados en el género folclórico.

"Se apreciará que el coro relata los diálogos entre los gauchos y los solistas actúan los personajes de la ópera a la que alude. En síntesis, es una opereta compuesta en base a una ópera europea del siglo XIX, pero con textos gauchescos y música folclórica tradicional argentina", explicó el director.

Del poema gauchesco a la opereta

Consultado sobre cómo llegó la obra al instituto, Gómez respondió que la misma es de 2011. "La compré en ese entonces porque me gustó la temática y me pareció que era ideal para trabajar". Este año, finalmente, se dieron las condiciones: instrumentistas, coros y solistas de la institución con el aporte del grupo El Vocal se sumaron al proyecto, que por eso se estrena el fin de semana.

Al referirse a las posibilidades encontraron para trabajar la obra desde los coros, Cristian afirmó que la música de Mario Esteban propone un recorrido por distintos ritmos del folclore argentino. "De entrada nos llamó la atención cómo en la obra se mantiene la esencia de la sonoridad folclórica más tradicional", subrayó.

Gentileza Instituto CoralGentileza Instituto Coral

La instrumentación incluye piano, guitarra y bombo, recordando de esa manera el estilo de los hermanos Ávalos. "Así también las danzas conservan su forma original y las melodías son típicas de cada estilo. Todo suena con claridad a chacarera, chamamé y zamba", explicó.

En esta oportunidad será una propuesta escénica de concierto, o sea, semiactuada. "El año que viene prometemos un despliegue escénico mayor, pero el formato que proponemos este fin de semana garantizamos que es muy atractivo", indicó Gómez. Pese a que la obra es en castellano, se subtitulará para facilitar la comprensión de los textos gauchescos.

Un trabajo coral colectivo

Respecto al proceso, Gómez remarcó que fue interesante y de mucha paciencia. "Al principio se construyen las patas de la mesa por separado. Hubo muchos ensayos solo con solistas, solo con coros, solo con instrumentistas y de a poco fuimos ensamblando. Mientras tanto, la intriga de cómo iba a funcionar todo el conjunto fue muy estimulante", afirmó.

Luego destacó que el instituto lleva casi 70 años en la provincia “promoviendo el canto coral y los valores humanos que se desprenden de un trabajo en equipo”. Y resaltó que este proyecto, como todos los que llevan a cabo, demanda un grato esfuerzo. Apuntado a que, durante los 53 minutos que dura la obra, los espectadores "salgan del estado cotidiano y pasen al del maravilloso estado en el arte".

Días, horarios y lugar

La propuesta se podrá ver el sábado 7 de noviembre, a las 20 y el domingo 8 de noviembre, a las 16 y a las 18. Las funciones se realizarán en el Auditorio Sarmiento, ubicado en Primera Junta 2895, segundo piso.

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