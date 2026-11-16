Semana Invencible

Restauran en vivo el retrato del brigadier López, de Arancio, en la Casa del Brigadier de Santa Fe

Este martes 17, a las 18, el equipo del Museo Rosa Galisteo de Rodríguez restaurará frente al público el óleo dedicado al caudillo. El sábado 21, a las 11, habrá una charla sobre el proceso, que demandará unos seis meses.