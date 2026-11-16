En el marco de las actividades por el 453º aniversario de la fundación de Santa Fe, la provincia impulsa la Semana Invencible, que concluirá el lunes 23 con un festival en la Plaza 25 de Mayo.
Restauran en vivo el retrato del brigadier López, de Arancio, en la Casa del Brigadier de Santa Fe
Este martes 17, a las 18, el equipo del Museo Rosa Galisteo de Rodríguez restaurará frente al público el óleo dedicado al caudillo. El sábado 21, a las 11, habrá una charla sobre el proceso, que demandará unos seis meses.
Entre las actividades previstas, hay una que se vincula con el arte: el martes 17, a las 18, en la Casa del Brigadier (General López 2792, se reabrirá la muestra permanente y habrá una restauración en vivo de la obra de Juan Arancio sobre el brigadier López.
La propuesta, a cargo del equipo de restauración del Museo Rosa Galisteo de Rodríguez, se complementará con otra de parecidas resonancias: el sábado 21, a las 11, en el mismo espacio de calle General López, se ofrecerá una charla sobre el mentado proceso de restauración de la obra.
De esta manera, la provincia concreta una iniciativa que había mencionado hace dos meses a El Litoral la directora provincial de Museos, Laura D'Aloisio, cuando brindó detalles del proceso de recuperación de la valiosa obra artística.
La funcionaria había señalado que la primera etapa de restauración se iba a hacer en el taller del Museo Rosa Galisteo. Y que la intención era trasladar parte de los trabajos a la Casa del Brigadier y montar un espacio de restauración visible para el público.
Una obra necesaria
Cabe recordar que el cuadro mide 1,70 por 1,30 metros y representa al prócer de cuerpo entero. Está ataviado con el uniforme de los Blandengues y el entorno es la ciudad de Santa Fe en la época colonial.
El proceso de puesta en valor del cuadro, para el cual la Municipalidad de Santa Fe y el Gobierno de la Provincia formalizaron un convenio, llevará unos seis meses en total. Y supone una intervención integral.
La importancia de esta acción no tiene que ver solamente con la relevancia a Arancio como artista y de López como figura histórica. Es que no son muchos los retratos dedicados a este caudillo, cuya gravitación fue central en el siglo XIX.