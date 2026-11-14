La ciudad cumple 453 años

El imponente "álbum" de la Santa Fe colonial integrado por 18 estampas de Juan Arancio

La serie fue creada por el recordado pintor y dibujante en los años 90. Recorrerla es como un viaje en el tiempo por los hitos y la vida cotidiana de la ciudad primitiva. Para Juan Manuel Santamaría, quien acompañó al artista durante muchos años,su valor histórico es tan importante como su valor artístico.