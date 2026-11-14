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La ciudad cumple 453 años

El imponente "álbum" de la Santa Fe colonial integrado por 18 estampas de Juan Arancio

La serie fue creada por el recordado pintor y dibujante en los años 90. Recorrerla es como un viaje en el tiempo por los hitos y la vida cotidiana de la ciudad primitiva. Para Juan Manuel Santamaría, quien acompañó al artista durante muchos años,su valor histórico es tan importante como su valor artístico.

"La muerte de Juan de Garay". Foto: Gentileza familia Arancio"La muerte de Juan de Garay". Foto: Gentileza familia Arancio
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Este domingo 15 de noviembre Santa Fe cumple 453 años de su fundación, a cargo de Juan de Garay. Una fecha que sirve para evocar una serie de 18 cuadros que Juan Arancio pintó en 1999 para recorrer, al modo de un viaje en el tiempo, la vida de la ciudad primitiva, la actual Santa Fe la Vieja.

Juan Manuel Santamaría, quien contribuyó a la gestación de muestras con esas obras en dos oportunidades, aprovechó la circunstancia para insistir en que las mismas merecen exhibirse con regularidad. Tanto por la relevancia de Arancio (no debe haber santafesino que no conozca su mundo) como por el valor histórico que tienen sus trabajos.

"Alfarero". Foto: Gentileza familia Arancio"Alfarero". Foto: Gentileza familia Arancio

Desde su óptica, la solvencia de Arancio para "reconstruir" otras épocas tiene que ver con su paso por la historieta (trabajó para editoriales europeas y dibujó, para Italia, al cowboy Timber Lee). Porque es un oficio donde hay que pintar la imagen más exacta de la situación propuesta por la historia que se cuenta. Una exigencia que, si se quiere, lo emparenta con el cine.

"Tareas de trazado de la ciudad". Foto: Gentileza familia Arancio"Tareas de trazado de la ciudad". Foto: Gentileza familia Arancio

Desembarcos

Garay escuchó misa antes de fundar la ciudad que hoy lo recuerda como su artífice. El 15 de noviembre de 1573 fue domingo, y el acto ocurrió después de ese rito. Esa escena es una de las que Arancio dejó para la posteridad, pero ese cuadro del Acto de la Fundación (hoy en el recinto de la Cámara de Senadores) no forma parte de la colección a la que se alude en estas líneas.

"El encuentro de Garay y Cabrera cerca de Coronda". Foto: Gentileza familia Arancio"El encuentro de Garay y Cabrera cerca de Coronda". Foto: Gentileza familia Arancio

La serie a la que aludimos, que podría pensarse hoy como una especie de "crónica visual" de los hitos fundacionales empieza (paradójicamente) fuera de los límites de Santa Fe la Vieja. El primer cuadro pertenece a Sancti Spíritu, el fuerte que Sebastián Gaboto levantó en 1527 y cuyo aniversario número 500 llegará el año próximo. Para pintarlo, Arancio viajó hasta Puerto Gaboto.

"Iglesia Inmaculada". Foto: Gentileza familia Arancio"Iglesia Inmaculada". Foto: Gentileza familia Arancio

Después, vienen dos llegadas: la de Garay por vía fluvial y la de Francisco de Sierra por tierra, con ganado vacuno y caballar desde Asunción. Al referirse a estos, Santamaría remarcó el valor de esa travesía, con hombres que cruzaron ríos y selva a pie, bajo durísimas condiciones. En una gesta parecida a la que se vió en las películas del Lejano Oeste de Estados Unidos, pero todavía más compleja.

"Conspiración de Los 7 Jefes". Foto: Gentileza familia Arancio"Conspiración de Los 7 Jefes". Foto: Gentileza familia Arancio

Iglesias, oficios y marcas de ganado

Las iglesias ocupan un lugar central en la serie de estampas. Franciscanos, dominicos, la iglesia de San Roque para los naturales y los jesuitas, que llegaron en 1610 por impulso de Hernandarias, fueron el vínculo cultural entre Europa y los pueblos indígenas. Falta solamente la Merced, la última en instalarse, hacia 1615.

"Ataque indígena a la ciudad". Foto: Gentileza familia Arancio"Ataque indígena a la ciudad". Foto: Gentileza familia Arancio

La serie incluye también los oficios que una ciudad necesitaba para existir y proyectarse: carpintero, herrero y alfarero. El carpintero hacía también las veces de albañil y levantaba puertas, ventanas, mobiliario y techumbres. El herrero forjaba desde clavos hasta herramientas y armas, necesarias en aquellos tiempos. Y el alfarero fabricaba las vasijas para el aceite, el vino, la miel y el agua.

"Iglesia Matriz y Cabildo". Foto: Gentileza familia Arancio"Iglesia Matriz y Cabildo". Foto: Gentileza familia Arancio

Otro cuadro registra el día 24 de junio del año 1576, cuando se realizó la Primera Yerra del Río de la Plata. El cabildo anotó las primeras marcas de ganado del Río de la Plata y los herreros empezaron a fabricar los hierros para marcar.

"Fuerte Sancti Spíritu". Foto: Gentileza familia Arancio"Fuerte Sancti Spíritu". Foto: Gentileza familia Arancio

Siete jefes, una mujer y la palabra "argentinos"

Santamaría destacó un detalle de la estampa dedicada a "La revolución de los siete jefes". En medio de una reunión que le recuerda al pintor Rembrandt, una mujer habla de pie en el centro de la escena. Es la esposa de Leiva, uno de los jefes. La imagen, dijo a El Litoral, le da protagonismo a una figura que la historia suele dejar fuera de campo.

"Traslado de la ciudad". Foto: Gentileza familia Arancio"Traslado de la ciudad". Foto: Gentileza familia Arancio

En ese mismo clima ubica el pasaje de Martín del Barco Centenera, el poeta que, en el poema "La Argentina" (1602), llamó "argentinos" a los jóvenes criollos que lo socorrieron. Para Santamaría hay un dato que no suele aparecer en las crónicas y es que los primeros que pusieron el nombre argentinos "somos los santafesinos".

"Trabajando madera". Foto: Gentileza familia Arancio"Trabajando madera". Foto: Gentileza familia Arancio

Garay y Cabrera, el encuentro en la barranca

Uno de los cuadros más grandes de Arancio recrea el cruce entre Juan de Garay y Jerónimo Luis de Cabrera, el fundador de Córdoba, que bajaba desde el noroeste. El encuentro ocurrió en septiembre de 1573, en la desembocadura del Carcarañá en el Paraná. El agua del río y la figura de Cabrera sobre la barranca, que disuade a los indios, dan a la obra una tensión particular.

"Herrero". Foto: Gentileza familia Arancio"Herrero". Foto: Gentileza familia Arancio

Cabrera, que había fundado Córdoba el 6 de julio de ese año, estaba levantando allí mismo un puerto. Garay, en cambio, todavía no había fundado nada, navegaba aguas abajo desde Asunción del Paraguay con la misión de fundar una ciudad en el Litoral para comunicar Paraguay con el Río de la Plata.

"Iglesia San Francisco". Foto: Gentileza familia Arancio"Iglesia San Francisco". Foto: Gentileza familia Arancio

Ante Cabrera, por entonces gobernador del Tucumán, Garay (que era capitán) habló con astucia. Le dio a entender que no debía fundar nada en ese lugar, porque la jurisdicción era suya y él ya había establecido una ciudad. Esa afirmación era falsa, Garay fundaría recién el 15 de noviembre, dos meses después.

"Primera yerra". Foto: Gentileza familia Arancio"Primera yerra". Foto: Gentileza familia Arancio

Un damero junto al río

Otro cuadro muestra el trazado en damero de la ciudad: la tala del monte, las carretas, los vecinos marcando calles con el arado. Santamaría explicó que Santa Fe fue la primera ciudad urbanizadas del Río de la Plata, con un diseño que viene de griegos y romanos y que Felipe II volvió ordenanza.

"La llegada de Garay por agua desde Asunción". Foto: Gentileza familia Arancio"La llegada de Garay por agua desde Asunción". Foto: Gentileza familia Arancio

De acuerdo a su relato, la ciudad tenía once manzanas de norte a sur y seis de este a oeste, con la plaza a una cuadra del río. Santa Fe debía tener un puerto, ya que debía servir de escala entre Asunción, el Alto Perú y la salida al Atlántico.

"Iglesia Santo Domingo". Foto: Gentileza familia Arancio"Iglesia Santo Domingo". Foto: Gentileza familia Arancio

La mudanza de una ciudad entera

Las inundaciones y los ataques de mocovíes y abipones a las estancias, también pintados por Arancio, precipitaron el traslado. La función de nudo de caminos se había perdido y la ciudad quedaba aislada. Garay había dejado establecido que el cabildo podía mudarla si cambiaban las condiciones.

"Llegada por tierra desde Asunción". Foto: Gentileza familia Arancio"Llegada por tierra desde Asunción". Foto: Gentileza familia Arancio

La mudanza, que se concretó hacia 1660, fue total: se llevaron tejas, puertas y ventanas. A cada vecino se le dio en la ciudad nueva el mismo solar que tenía en la original. Esa copia exacta le sirvió, de hecho, a don Agustín Zapata Gollán para ubicar, paso a paso, las ruinas de Santa Fe la Vieja, en Cayastá.

"Iglesia San Roque". Foto: Gentileza familia Arancio"Iglesia San Roque". Foto: Gentileza familia Arancio

Una obra que ya es del pueblo

Santamaría contó que él, cuando era chico, visitaba a Juan Arancio para verlo dibujar, hasta que el artista casi lo tenía que echar para poder trabajar. Esa cercanía, enfatizó, le educó la mirada, como Benito Quinquela Martín hizo con el barrio porteño de La Boca. "Eso hacen los grandes artistas".

Al cerrar, coincidió en que cuadros de ese valor exigen gran complejidad para ser movidos, pero propuso buscar un "equilibrio amoroso" para que los santafesinos y a quienes visitan la ciudad puedan ver la muestra al menos una vez al año. "Que no nos pase como el mantel que guardó la abuela toda su vida", advirtió.

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