Este domingo 15 de noviembre Santa Fe cumple 453 años de su fundación, a cargo de Juan de Garay. Una fecha que sirve para evocar una serie de 18 cuadros que Juan Arancio pintó en 1999 para recorrer, al modo de un viaje en el tiempo, la vida de la ciudad primitiva, la actual Santa Fe la Vieja.
El imponente "álbum" de la Santa Fe colonial integrado por 18 estampas de Juan Arancio
La serie fue creada por el recordado pintor y dibujante en los años 90. Recorrerla es como un viaje en el tiempo por los hitos y la vida cotidiana de la ciudad primitiva. Para Juan Manuel Santamaría, quien acompañó al artista durante muchos años,su valor histórico es tan importante como su valor artístico.
Juan Manuel Santamaría, quien contribuyó a la gestación de muestras con esas obras en dos oportunidades, aprovechó la circunstancia para insistir en que las mismas merecen exhibirse con regularidad. Tanto por la relevancia de Arancio (no debe haber santafesino que no conozca su mundo) como por el valor histórico que tienen sus trabajos.
Desde su óptica, la solvencia de Arancio para "reconstruir" otras épocas tiene que ver con su paso por la historieta (trabajó para editoriales europeas y dibujó, para Italia, al cowboy Timber Lee). Porque es un oficio donde hay que pintar la imagen más exacta de la situación propuesta por la historia que se cuenta. Una exigencia que, si se quiere, lo emparenta con el cine.
Desembarcos
Garay escuchó misa antes de fundar la ciudad que hoy lo recuerda como su artífice. El 15 de noviembre de 1573 fue domingo, y el acto ocurrió después de ese rito. Esa escena es una de las que Arancio dejó para la posteridad, pero ese cuadro del Acto de la Fundación (hoy en el recinto de la Cámara de Senadores) no forma parte de la colección a la que se alude en estas líneas.
La serie a la que aludimos, que podría pensarse hoy como una especie de "crónica visual" de los hitos fundacionales empieza (paradójicamente) fuera de los límites de Santa Fe la Vieja. El primer cuadro pertenece a Sancti Spíritu, el fuerte que Sebastián Gaboto levantó en 1527 y cuyo aniversario número 500 llegará el año próximo. Para pintarlo, Arancio viajó hasta Puerto Gaboto.
Después, vienen dos llegadas: la de Garay por vía fluvial y la de Francisco de Sierra por tierra, con ganado vacuno y caballar desde Asunción. Al referirse a estos, Santamaría remarcó el valor de esa travesía, con hombres que cruzaron ríos y selva a pie, bajo durísimas condiciones. En una gesta parecida a la que se vió en las películas del Lejano Oeste de Estados Unidos, pero todavía más compleja.
Iglesias, oficios y marcas de ganado
Las iglesias ocupan un lugar central en la serie de estampas. Franciscanos, dominicos, la iglesia de San Roque para los naturales y los jesuitas, que llegaron en 1610 por impulso de Hernandarias, fueron el vínculo cultural entre Europa y los pueblos indígenas. Falta solamente la Merced, la última en instalarse, hacia 1615.
La serie incluye también los oficios que una ciudad necesitaba para existir y proyectarse: carpintero, herrero y alfarero. El carpintero hacía también las veces de albañil y levantaba puertas, ventanas, mobiliario y techumbres. El herrero forjaba desde clavos hasta herramientas y armas, necesarias en aquellos tiempos. Y el alfarero fabricaba las vasijas para el aceite, el vino, la miel y el agua.
Otro cuadro registra el día 24 de junio del año 1576, cuando se realizó la Primera Yerra del Río de la Plata. El cabildo anotó las primeras marcas de ganado del Río de la Plata y los herreros empezaron a fabricar los hierros para marcar.
Siete jefes, una mujer y la palabra "argentinos"
Santamaría destacó un detalle de la estampa dedicada a "La revolución de los siete jefes". En medio de una reunión que le recuerda al pintor Rembrandt, una mujer habla de pie en el centro de la escena. Es la esposa de Leiva, uno de los jefes. La imagen, dijo a El Litoral, le da protagonismo a una figura que la historia suele dejar fuera de campo.
En ese mismo clima ubica el pasaje de Martín del Barco Centenera, el poeta que, en el poema "La Argentina" (1602), llamó "argentinos" a los jóvenes criollos que lo socorrieron. Para Santamaría hay un dato que no suele aparecer en las crónicas y es que los primeros que pusieron el nombre argentinos "somos los santafesinos".
Garay y Cabrera, el encuentro en la barranca
Uno de los cuadros más grandes de Arancio recrea el cruce entre Juan de Garay y Jerónimo Luis de Cabrera, el fundador de Córdoba, que bajaba desde el noroeste. El encuentro ocurrió en septiembre de 1573, en la desembocadura del Carcarañá en el Paraná. El agua del río y la figura de Cabrera sobre la barranca, que disuade a los indios, dan a la obra una tensión particular.
Cabrera, que había fundado Córdoba el 6 de julio de ese año, estaba levantando allí mismo un puerto. Garay, en cambio, todavía no había fundado nada, navegaba aguas abajo desde Asunción del Paraguay con la misión de fundar una ciudad en el Litoral para comunicar Paraguay con el Río de la Plata.
Ante Cabrera, por entonces gobernador del Tucumán, Garay (que era capitán) habló con astucia. Le dio a entender que no debía fundar nada en ese lugar, porque la jurisdicción era suya y él ya había establecido una ciudad. Esa afirmación era falsa, Garay fundaría recién el 15 de noviembre, dos meses después.
Un damero junto al río
Otro cuadro muestra el trazado en damero de la ciudad: la tala del monte, las carretas, los vecinos marcando calles con el arado. Santamaría explicó que Santa Fe fue la primera ciudad urbanizadas del Río de la Plata, con un diseño que viene de griegos y romanos y que Felipe II volvió ordenanza.
De acuerdo a su relato, la ciudad tenía once manzanas de norte a sur y seis de este a oeste, con la plaza a una cuadra del río. Santa Fe debía tener un puerto, ya que debía servir de escala entre Asunción, el Alto Perú y la salida al Atlántico.
La mudanza de una ciudad entera
Las inundaciones y los ataques de mocovíes y abipones a las estancias, también pintados por Arancio, precipitaron el traslado. La función de nudo de caminos se había perdido y la ciudad quedaba aislada. Garay había dejado establecido que el cabildo podía mudarla si cambiaban las condiciones.
La mudanza, que se concretó hacia 1660, fue total: se llevaron tejas, puertas y ventanas. A cada vecino se le dio en la ciudad nueva el mismo solar que tenía en la original. Esa copia exacta le sirvió, de hecho, a don Agustín Zapata Gollán para ubicar, paso a paso, las ruinas de Santa Fe la Vieja, en Cayastá.
Una obra que ya es del pueblo
Santamaría contó que él, cuando era chico, visitaba a Juan Arancio para verlo dibujar, hasta que el artista casi lo tenía que echar para poder trabajar. Esa cercanía, enfatizó, le educó la mirada, como Benito Quinquela Martín hizo con el barrio porteño de La Boca. "Eso hacen los grandes artistas".
Al cerrar, coincidió en que cuadros de ese valor exigen gran complejidad para ser movidos, pero propuso buscar un "equilibrio amoroso" para que los santafesinos y a quienes visitan la ciudad puedan ver la muestra al menos una vez al año. "Que no nos pase como el mantel que guardó la abuela toda su vida", advirtió.