Hace 80 años

El día que murió Manuel de Falla: su vínculo con Guastavino y el recuerdo de El Litoral

El compositor español pasó sus últimos años en Alta Gracia, Córdoba, donde continuó trabajando hasta el final. Fue una figura tutelar del santafesino Carlos Guastavino y el protagonista de una emotiva despedida que se publicó el 14 de noviembre de 1946 en las páginas de este diario.