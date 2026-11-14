Hay varios espacios culturales, sobre todo conservatorios, que en Argentina llevan el nombre de Manuel de Falla. ¿Cómo se explica esto, teniendo en cuenta que el compositor, que llegó a ser retratado por Pablo Picasso, era español? Principalmente porque este creador, que falleció hace justo 80 años, el 15 de noviembre de 1946, eligió este país para pasar sus últimos (y austeros) años de vida.
El día que murió Manuel de Falla: su vínculo con Guastavino y el recuerdo de El Litoral
El compositor español pasó sus últimos años en Alta Gracia, Córdoba, donde continuó trabajando hasta el final. Fue una figura tutelar del santafesino Carlos Guastavino y el protagonista de una emotiva despedida que se publicó el 14 de noviembre de 1946 en las páginas de este diario.
Autor de conocidas óperas vivió en la ciudad cordobesa de Alta Gracia, en una casa que hoy todavía se conserva como museo para repasar su vida y obra. Pero su legado perdura mucho más allá de los límites de la provincia mediterránea. A tal punto que este mismo año, la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, interpretó "Noches en los Jardines de España" y la danza española de "La vida breve".
Otro nexo con Santa Fe, si cabe, tiene que ver con que Carlos Guastavino, mantuvo un fuerte vínculo con él. Según señala José Luis Castiñeira de Dios De Falla "siempre distinguió en su alumno la delicadeza de sus melodías, la elegancia de sus armonizaciones, la perfecta síntesis de su escritura pianista, así como su innegable capacidad para volcar en música la poesía".
Elevar la música de la patria
De Falla, de quien también se cumplen este mes 150 años desde su natalicio, fue quien llevó la música española a la primera línea del modernismo europeo sin renunciar a su raíz. Supo filtrar el impresionismo y luego el neoclasicismo a través del cante jondo, el flamenco y los ritmos populares de Andalucía, lejos del pintoresquismo de la "españolada".
Obras como las mentadas "La vida breve" y "Noches en los jardines de España", los ballets "El amor brujo" y "El sombrero de tres picos" dejaron para la posteridad un lenguaje de gran economía, rigor y fuerza rítmica, que influyó en generaciones de compositores españoles y latinoamericanos.
En un artículo para La Nación, el citado Castiñeira de Dios "convirtió en universal el arte popular andaluz, alimentó el mundo de la danza académica a partir de Diaghilev, mostró el camino a seguir en medio de la crisis de la música occidental después de Viena, cuando recomendó tener un oído atento para la voz del pueblo, subordinarse a ella, ser la partera de esa energía cósmica y permanente".
"Un alma plena de luz"
Este creador ejemplar llegó al país al finalizar la Guerra Civil Español y pronto se instaló en Córdoba, donde se mantuvo activo (entre otras acciones, preparó con la Orquesta Sinfónica de Córdoba un concierto a beneficio de los damnificados por las inundaciones de Buenos Aires) hasta el día de su muerte. Ese mismo 14 de noviembre, que fue un jueves, El Litoral le dedicó una sentida columna.
"En su retiro, al abrigo de la serranía que ponía un suave telón de fondo a la verde frescura de la pradera, se extinguió mansamente la vida de Manuel de Falla. Allí en el retiro que eligiera en busca de tónica para su quebrantada fuerza, y quietud para su espíritu en permanente búsqueda de nuevas armonías, halló la sombra un alma plena de luz", dice uno de los párrafos.
Y cierra: "en su retiro de Alta Gracia, a donde llegaban cotidianamente los ecos de la admiración popular, componía su poema sinfónico "La Atlántida". Los días dirán si dejó trunca esa obra, cuyos progresos fueron siempre guardados celosamente por el músico".
Cómo nota al pie: la labor de terminarla quedó en los años posteriores en la responsabilidad del músico Ernesto Halffter, fallecido en 1989, que había sido discípulo del español, dueño de un estilo tenía mucha relación con el de Falla.