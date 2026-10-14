Este miércoles, en las instalaciones del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de Santa Fe, se llevó a cabo un encuentro para dar a conocer los detalles sobre la reciente sanción y promulgación de la Ley Nº 27.827 (promulgada el 9 de octubre de 2026), mediante la cual se declara formalmente Héroe Nacional al Brigadier General Estanislao López.
Santa Fe celebró la promulgación de la ley que reconoce a Estanislao López como héroe nacional
Autoridades y legisladores explicaron los alcances de la ley que consagra al prócer santafesino y reivindica su aporte a la construcción federal del país.
La iniciativa tuvo su origen en un proyecto presentado en la Cámara de Diputados de la Nación por el ex legislador Roberto Mirabella en el año 2024, el cual obtuvo su primera media sanción en dicho recinto. Posteriormente, el proceso legislativo fue impulsado en la Cámara Alta por la senadora nacional Carolina Losada, quien profundizó en los fundamentos históricos que consagran al Brigadier como el “Patriarca del Federalismo Argentino”.
El objetivo central de la convocatoria fue explicar a la ciudadanía el recorrido institucional y el consenso político que permitieron alcanzar este reconocimiento histórico para la provincia y el país. Durante la conferencia, las autoridades presentes remarcaron la trascendencia de esta declaración para la consolidación de los valores democráticos y federales en Argentina.
Padre fundador
Por su parte, Víctor Hadad, coordinador de Gabinete de la Municipalidad, expresó: “Para la Municipalidad de Santa Fe se trata del acto administrativo, jurídico, legislativo más importante, probablemente, que haya sucedido alguna vez. A nosotros nos preocupa mucho el presente y el futuro, por eso buscamos permanentemente respuestas en el ayer. Y buscar respuestas en el ayer es ir directamente a López”.
En esta línea, agregó: “López fue, probablemente, el silenciado padre fundador de la República Argentina, nadie firmó tantos pactos. López entre 1818 y 1831 firmó 23 pactos y tratados interprovinciales, nadie hizo eso en la República Argentina”.
Asimismo, Hadad añadió: “Por eso esto no es solo un hecho histórico importante, sino que es probablemente la manifestación más relevante de la política nacional en materia de reivindicación de un padre fundador como lo fue Estanislao López”.
Justicia histórica
Por su parte, el presidente del Instituto Lopeciano de Estudios Federales, Ariel Fernández, destacó el trabajo colectivo y los anuncios educativos detrás del logro: “Hoy nos reunimos en esta conferencia de prensa con la alegría y con el orgullo que sentimos cuando la justicia histórica se abre paso. Queremos dar a conocer formalmente a toda la ciudadanía y a los medios de comunicación que ya fue promulgada, publicada y entrado plenamente en vigencia la Ley Nacional 27.827. Esta norma declara formalmente héroe nacional al brigadier general Estanislao López y lo consagra en el altar supremo de la patria como el patriarca del federalismo argentino”.
Además, Fernández enfatizó los avances académicos sobre la figura del prócer y las próximas convocatorias comunitarias: “Queremos anunciar también con inmensa alegría la finalización del trayecto de actualización académica sobre el brigadier Estanislao López, Santa Fe y el Federalismo, un programa intensivo de 200 horas cátedra que se desarrolló con gran éxito en convenio con la Universidad Católica de Santa Fe”.
La intención es ir por más y al respecto, dijo: “Esta herramienta nos permitió llevar la historia y la doctrina educativa a cada rincón del país, desde La Quiaca hasta Ushuaia. Además, anticipamos que el año que viene daremos un paso más con la iniciación de una diplomatura e invitamos a toda la ciudadanía a celebrar este 22 de noviembre la gran fiesta del brigadier en sus 240 años y la marcha de las antorchas”.
El impulsor de la idea
En la misma línea, el ex diputado nacional Roberto Mirabella reflexiono sobre la vigencia del legado del prócer santafesino y su dimensión republicana: “Rescato tres cosas que son muy vigentes hoy en la Argentina. Hablar de López es hablar precisamente de quién fue el constructor de la patria federal, el patriarca de la federación, el padre de la federación fue López. Hablar de López es hablar de los valores republicanos que más que nunca necesitamos sostener hoy en la Argentina”.
Antes de cerrar, dijo: “Todos los dirigentes políticos reivindicamos a Brigadier López, su historia y su legado, porque trasciende las fronteras de los partidos políticos para saltar las grietas. Y por último, el primer dirigente que reivindicó la soberanía en las Islas Malvinas fue precisamente Estanislao López”.