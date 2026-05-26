En la ciudad de Santa Fe, vecinos de calle Urquiza al 1200 manifestaron su preocupación por el avanzado deterioro de la calzada, donde la presencia de baches profundos y hundimientos complica la circulación diaria y genera situaciones de riesgo para conductores, ciclistas y peatones.
Baches en Urquiza al 1200 generan peligro y reclamos vecinales en Santa Fe
Vecinos de la zona advierten por el avanzado deterioro de la calzada y señalan que los pozos profundos complican la circulación diaria y aumentan el riesgo de accidentes en una de las calles más transitadas de la ciudad.
En diálogo con CyD Noticias, José, vecino de la zona, describió el panorama con dureza y apuntó a la falta de mantenimiento sostenido en el tiempo. “Es todo un cráter lunar, toda Urquiza llena de pozos, faltan arreglos, es una desidia. Este hundimiento hace muchísimo que está, hace bastante que no hay un solo arreglo en Urquiza”, señaló.
Según el testimonio, las intervenciones que se observan en algunos sectores responden a situaciones ya avanzadas de daño. “Si hay un arreglo como ven acá es porque ya se hundió del todo o se rompió algún caño, pero los pozos de calle Urquiza son terribles”, agregó.
Riesgo vial y reclamos
El vecino advirtió que el estado de la calle no solo genera daños materiales en los vehículos, sino que también incrementa el riesgo de accidentes por maniobras imprevistas. “Se rompen los autos, nadie responde por eso después. Y puede producir un accidente porque alguno, por esquivarlo puede provocar un accidente”, explicó.
Además, señaló que la situación se agrava por la convivencia de distintos modos de transporte en un espacio reducido. “Con la bicisenda, el espacio transitable por autos es más chico. Eso hace que estén mucho más pegados uno del otro”, indicó.
Una arteria clave de la ciudad
El vecino remarcó la importancia de la calle dentro del esquema vial de la ciudad y el nivel de circulación que soporta a diario. “Urquiza es la columna vertebral de Santa Fe, es una vía rápida, tiene onda verde, es muy transitada y es muy peligrosa en estas condiciones”, concluyó.
Los vecinos esperan respuestas y obras de reparación que permitan mejorar la transitabilidad y reducir los riesgos en una de las arterias más importantes de la ciudad.