Millonaria conversión de deudas

De pintar la Costanera a donar un terreno: vecinos siguen pagando multas en Santa Fe con obras, bienes y servicios

Hay empresas que cambiaron sanciones por materiales para la Estación Belgrano, colectivos para excursiones escolares, mejoras urbanas y hasta la cesión de un terreno de casi 24 mil metros cuadrados. El sistema municipal de “justicia restaurativa” permite convertir hasta el 80% de las multas en aportes concretos para la ciudad.