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Boleto frecuente: paso a paso para solicitar el beneficio en Santa Fe

El nuevo atributo social otorgará un descuento del 10% sobre la tarifa plana vigente. Es fundamental tener la tarjeta SUBE a su nombre. Y no se puede ser beneficiario de otro descuento. Todos los requisitos.

Es requisito tener domicilio legal en la ciudad de Santa Fe. Manuel Fabatía.Es requisito tener domicilio legal en la ciudad de Santa Fe. Manuel Fabatía.
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El “Boleto Frecuente Santa Fe” es un nuevo atributo de carácter social del sistema SUBE, creado para todos los usuarios frecuentes del sistema de transporte público de pasajeros por colectivos que posean domicilio legal en la ciudad de Santa Fe, y utilicen la Tarjeta SUBE, ya sea en su formato físico o digital, como medio de pago habitual. Para que este beneficio sea efectivo, la tarjeta deberá estar registrada a su nombre, y el titular no deberá ser beneficiario de otro descuento ya sea nacional o provincial.

Este atributo otorga un descuento del 10% sobre la tarifa plana vigente, resultando en un valor de $1.900 por viaje para los beneficiarios del programa. El titular del atributo deberá designar cuál es su tarjeta principal, ya sea la versión física o la digital, ya que el beneficio solo podrá aplicarse sobre un único medio de pago. Este trámite se puede realizar a través de la App SUBE o en la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe.

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Su reactivación es posible gracias a la apertura de medios de pago implementada a fines de 2025, que permitió volver a diferenciar entre quienes usan SUBE y quienes pagan por otros medios. Casi el 90% de los pasajeros sigue usando la tarjeta SUBE plástica. Para todos ellos, el valor del viaje será $1.900.

Cómo activar el beneficio

Para que el descuento sea operativo, los beneficiarios deberán actualizar sus atributos según el tipo de tarjeta que utilicen. En caso de que el usuario disponga de la tarjeta física, deberá acercarse a una Terminal Automática SUBE (TAS) disponible en la ciudad, o bien solicitar la carga del atributo a bordo del colectivo, indicándoselo al conductor antes de abonar el pasaje.

Es requisito tener domicilio legal en la ciudad de Santa Fe. Manuel Fabatía.Es requisito tener domicilio legal en la ciudad de Santa Fe. Manuel Fabatía.

En caso de realizar sus pagos a través de la SUBE digital, el usuario no necesita realizar ninguna actualización ya que se realiza de forma automática,

Para mayor información, los vecinos pueden realizar sus consultas en los box de SUBE en el palacio municipal, o de los Centros de Distrito, o a través del sitio web oficial de la Municipalidad de Santa Fe.

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El denominado “Boleto Frecuente Santa Fe” se da a través del Decreto Municipal N° 0048/2026, donde se dispone la actualización de las tarifas del servicio público de transporte urbano de pasajeros por automotor.

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