Cambian el techo de un antiguo galpón ferroviario, hoy usado como oficina pública

Se trata de un inmueble que perteneció al FF.CC a Las Colonias y en la década del 80 pasó a manos municipales. En la actualidad allí atiende la Dirección de Derechos y Vinculación Ciudadana. La estructura tenía filtraciones.