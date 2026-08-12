En Santa Fe

Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa en Santa Fe este miércoles 12 de agosto

En menos de cinco minutos, esta guía reúne la información de clima, tránsito, rutas, energía y pagos de ANSES que necesitás conocer para organizar tu jornada. También se detallan los principales puntos donde conviene circular con precaución y qué tener en cuenta antes de salir.