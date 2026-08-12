Si tenés que salir de casa este miércoles 12 de agosto, conviene mirar algo más que el pronóstico. La mañana comenzó con temperaturas bajas, cielo cubierto y condiciones que pueden complicar la circulación en rutas y accesos. A eso se suman obras, desvíos, un accidente informado en la Autovía 19 y cortes programados de energía en diferentes sectores de Santa Fe y Santo Tomé.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa en Santa Fe este miércoles 12 de agosto
En menos de cinco minutos, esta guía reúne la información de clima, tránsito, rutas, energía y pagos de ANSES que necesitás conocer para organizar tu jornada. También se detallan los principales puntos donde conviene circular con precaución y qué tener en cuenta antes de salir.
Clima: frío, cielo cubierto y lluvias aisladas
Santa Fe comenzó este miércoles con 10°C y una sensación térmica de 8,5°C. El cielo se encontraba cubierto, la humedad era del 84%, la presión atmosférica alcanzaba los 1017,2 hPa y el viento soplaba del sudeste a 12 km/h. La visibilidad era de 12 kilómetros.
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada mayormente nublada, con una mínima de 8°C y una máxima de 14°C. La posibilidad de lluvias aisladas aumenta durante la tarde y la noche.
El panorama cambia poco durante las próximas horas: el ambiente continuará fresco y la nubosidad será protagonista. Para quienes deban trasladarse durante la tarde, es conveniente contemplar la posibilidad de precipitaciones antes de salir.
El pronóstico extendido indica que el jueves será todavía más fresco, con una mínima de 9°C y una máxima de apenas 11°C. El viernes se espera una recuperación, con temperaturas entre 10°C y 16°C, mientras que el sábado se mantendrán entre 12°C y 16°C.
¿Conviene salir con abrigo? Sí. La mañana presenta una sensación térmica inferior a la temperatura real y las máximas serán moderadas. Además, si se cumple la previsión de lluvias aisladas, el ambiente puede sentirse más frío durante algunos momentos del día.
Tránsito: atención en rutas, accesos y Puente Carretero
El tránsito presenta varios puntos que requieren especial atención durante la jornada.
En la RN 11 se registra congestión a la altura de Villa La Ribera y Puerto San Martín, debido a la importante presencia de camiones.
En la RP 69S, la calzada está reducida entre Moisés Ville y Virginia por el hundimiento de una alcantarilla sobre la cinta asfáltica. La recomendación es reducir la velocidad y respetar las indicaciones del personal que trabaja en el sector.
Además, las rutas de la región Norte presentan calzadas húmedas y resbaladizas y banquinas inestables debido a lluvias y lloviznas. Estas condiciones incrementan el riesgo durante la circulación.
En la RN A012 continúa el corte total en la intersección con la RN 34 por las obras de mantenimiento entre Ricardone y Roldán. Hay desvíos diferenciados para vehículos livianos y tránsito pesado.
Si viajás hacia Santo Tomé
El Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé tiene un esquema especial de circulación. Desde este martes está operativo un desvío para la mano hacia Santo Tomé, a la altura del distribuidor de CILSA. Durante unos 200 metros, la mano que circula hacia Santa Fe funciona con doble sentido.
Por este motivo, se recomienda salir con tiempo, reducir la velocidad y contemplar posibles demoras. Como alternativa, quienes puedan hacerlo pueden utilizar la Autopista Rosario-Santa Fe.
Si viajás por la Autopista Santa Fe-Rosario
También hay una modificación que puede afectar los tiempos de viaje: se registra reducción de calzada entre los kilómetros 117 y 122, a la altura de Desvío Arijón, en sentido hacia Santa Fe, debido a obras.
Si circulás por la Autovía 19
A las 7.07 se informó un accidente de tránsito en la Autovía 19, a la altura de Clucellas. Por tratarse de una información de tránsito en desarrollo, se recomienda verificar las condiciones de circulación antes de emprender el viaje.
Cortes de luz: estos son los sectores afectados
La Empresa Provincial de la Energía informó cortes programados para este miércoles en distintos sectores de Santa Fe y Santo Tomé, vinculados con tareas de mantenimiento y mejoras.
En Santa Fe hay interrupciones previstas en los siguientes horarios y sectores:
7.30 a 9.30: Bulevar Pellegrini, O. Gelabert, 9 de Julio y 1 de Mayo.
8 a 10: San Martín, Pasaje Iriarte, 9 de Julio y Pasaje Parpal.
8 a 10: Berutti, Almonacid, G. Freyre y Dusso.
8 a 10: Larrea, Matheu, Mitre y Necochea.
8 a 12: avenida Peñaloza, San Lorenzo, M. Zapata y L. Torrent.
8 a 12: Ruperto Godoy, Santiago de Chile, Dr. Zavalla y J. M. Zuviría.
8.30 a 12.30: sectores de La Guardia, entre Ruta Nacional 168, De La Salle, E. López y Lucca.
8.30 a 12.30: Iturraspe, San Lorenzo, Cochabamba y Pasaje Irala.
8.30 a 12.30: Alberdi, Lamadrid, Estrada y Javier de la Rosa.
8.30 a 12.30: Vieytes, J. de la Rosa, Lamadrid y Estrada.
9 a 10: avenida A. del Valle, Almonacid, San Martín y Cibils.
9 a 13: Pasaje Irala, Atilio Rosso, Las Piedras y Cristo Obrero.
9 a 13: Matheu, Gorriti, 4 de Enero y 1 de Mayo.
10 a 12: Azcuénaga, Berutti, Aguado y Gaboto.
10 a 12: avenida Peñaloza, Azopardo, Callejón Roca y Doldán.
10 a 12: Larrea, Azcuénaga, Blas Parera y Chiclana.
10 a 12: República de Siria, Alvear, Córdoba y Ferré.
12 a 13: Larrechea, diagonal Obligado, Neuquén y Misiones.
12 a 14: Teniente Loza, Las Tacoritas, Misiones y Los Teros.
En Santo Tomé, los cortes previstos son:
7.30 a 9.30: Lisandro de la Torre, Frutos, Candioti y Macia.
9 a 13: avenida Richieri, México, Ejército Argentino hasta el acceso a la Autopista Santa Fe-Rosario.
11 a 13: avenida Richieri, Candioti, Laprade y Salta.
La EPE aclara que los trabajos programados pueden suspenderse en caso de mal tiempo.
ANSES: quiénes cobran este miércoles
Este miércoles 12 de agosto, ANSES tiene pagos previstos para distintos grupos de beneficiarios.
Cobran:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminado en 2, con bono y aumento del 1,89%.
Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 4 y 5.
AUH, Tarjeta Alimentar y SUAF: DNI terminado en 2.
Asignación por Embarazo (AUE): DNI terminado en 2.
Asignación por Prenatal y Maternidad: DNI terminados en 2 y 3.
Si necesitás consultar el monto exacto o verificar otra prestación, la referencia oficial es Mi ANSES.
También puede interesarte: paro universitario
Este miércoles 12 de agosto se realiza un paro nacional de docentes universitarios y personal no docente, en el marco de una jornada de protesta vinculada al financiamiento de las universidades públicas. La medida tiene impacto en las aulas de la UNL y sus escuelas preuniversitarias.
La información es especialmente relevante para quienes tengan actividades académicas previstas durante la jornada.
Antes de salir: el checklist de Santa Fe hoy
Antes de cerrar la puerta de casa, conviene revisar:
Clima: hace frío, está nublado y pueden registrarse lluvias aisladas.
Tránsito: revisar el estado de rutas y accesos antes de viajar.
Puente Carretero: contemplar demoras y el desvío vigente.
Rutas: circular con precaución por calzadas húmedas y sectores con obras.
Cortes de luz: verificar si tu domicilio está dentro de las zonas programadas.
Agua: no hay un parte local de ASSA verificado incorporado en esta edición.
ANSES: revisar el cronograma si esperás un pago.
Qué llevar: abrigo y, si vas a estar fuera durante la tarde o noche, paraguas.
Qué evitar: circular rápido sobre calzadas mojadas o atravesar desvíos sin respetar la señalización.
Recomendación del día: salir con tiempo y consultar nuevamente el estado del tránsito si vas a viajar fuera de la ciudad.
La clave para este miércoles: el frío y la posibilidad de lluvias obligan a prestar atención al desplazarse, mientras que las obras y modificaciones de tránsito pueden sumar demoras. En especial, quienes deban cruzar hacia Santo Tomé o viajar por la Autopista Santa Fe-Rosario deberían contemplar tiempo adicional.