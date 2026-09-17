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Jueves despejado y con buen clima en la ciudad Santa Fe

La jornada comenzó con cielo despejado y una temperatura de 12,9°C. El pronóstico anticipa una jornada estable, sin lluvias y con una máxima de 23°C. Cómo seguirá el tiempo viernes, sábado y domingo.

La mañana comenzó con cielo despejado Créditos:Manuel FabatiaLa mañana comenzó con cielo despejado Créditos:Manuel Fabatia
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Durante las primeras horas de este jueves, la ciudad de Santa Fe registra 12,9°C, con una humedad del 87%, presión atmosférica de 1018,1 hPa y viento del este a 10 kilómetros por hora. La visibilidad es de 12 kilómetros.

De acuerdo con el pronóstico oficial actualizado por el SMN el miércoles 16 de septiembre a las 17.17, la temperatura mínima prevista para este jueves es de 12°C, mientras que la máxima llegará a 23°C.

Cómo estará el tiempo este jueves en Santa Fe

La mañana comenzó con cielo despejado y una temperatura cercana a los 12°C. Para este período no se prevén lluvias y la probabilidad de precipitaciones es del 0%.

clima Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa Créditos: Flavio Raina

Durante la tarde, el cielo estará ligeramente nublado y la temperatura llegará al valor máximo previsto de 23°C. El viento continuará predominando del sector noreste, con velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h.

Hacia la noche, el cielo estará algo nublado, con una temperatura estimada de 21°C. Tampoco se esperan precipitaciones y la probabilidad de lluvias continuará en 0%.

En cuanto al viento, el pronóstico mantiene durante toda la jornada una dirección predominante del noreste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

El sol salió a las 6.59 y está previsto que se oculte a las 18.56, según los datos del Servicio de Hidrografía Naval (SHN).

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Pronóstico extendido

El pronóstico extendido anticipa un ascenso progresivo de las temperaturas durante los próximos días en la ciudad de Santa Fe.

Viernes: se espera una mínima de 13°C y una máxima de 24°C.

Sábado: la temperatura continuará en ascenso, con una mínima de 14°C y una máxima de 26°C.

Domingo: será la jornada más cálida del período, con una mínima prevista de 16°C y una máxima que alcanzará los 29°C.

CLIMA EXTENDIDO
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