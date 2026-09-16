El tramo final del invierno 2026 llegará acompañado por un notable ascenso de las temperaturas y la irrupción de aire cálido. Mientras el sur patagónico y el centro del país registrarán el avance de frentes con ráfagas intensas y probables tormentas, en la ciudad de Santa Fe y la región metropolitana el cambio de estación se anticipa con días soleados, ambiente templado e incremento térmico paulatino de cara al fin de semana.
El invierno se despide con calor en ascenso y tormentas: cómo estará el tiempo en Santa Fe y la región
La última semana del invierno traerá un cambio progresivo en el clima en todo el país, con marcas térmicas en ascenso que rozarán los 30 °C el fin de semana en la capital santafesina y condiciones de inestabilidad en varias regiones de Argentina.
El panorama nacional: calor previo a la primavera y frentes de inestabilidad
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la transición hacia la primavera estará marcada por un contraste térmico en distintas zonas del territorio. Durante los últimos días invernales, el ingreso de viento del sector norte desplazará las masas de aire frío hacia el sur, elevando los registros en el centro y norte del país con máximas que en algunas provincias superarán los 30 °C.
Paralelamente, la llegada de frentes fríos al sur patagónico provocará ráfagas de viento superiores a los 80 km/h, al tiempo que se prevé la formación de precipitaciones y tormentas aisladas sobre el centro y este nacional en la previa del recambio estacional.
El tiempo en Santa Fe: días soleados y ambiente primaveral hacia el fin de semana
En la ciudad de Santa Fe, el reporte extendido confirma condiciones de gran estabilidad y temperaturas muy agradables para las próximas jornadas. Tras una jornada de miércoles con 22 °C de máxima, las condiciones se mantendrán favorables:
- Jueves 17: se prevé un cielo mayormente despejado con una mínima de 12 °C por la mañana y una máxima que alcanzará los 23 °C durante la tarde, acompañado por vientos leves del noreste.
- Viernes 18: la tendencia al ascenso térmico continuará con cielo despejado, mínima de 13 °C y máxima de 24 °C.
- Sábado 19: el ambiente primaveral comenzará a sentirse con fuerza. Se aguarda una jornada a pleno sol con marcas entre los 14 °C y los 26 °C.
- Domingo 20: en la víspera del inicio formal de la primavera, el termómetro alcanzará su punto máximo de la semana con una mínima de 16 °C y una máxima de 29 °C bajo cielo algo nublado.
- Lunes 21 (Día de la Primavera): la nueva estación ingresará con una jornada templada y un leve descenso térmico respecto al domingo, registrando mínimas de 19 °C y máximas de 23 °C, manteniendo la estabilidad sin probabilidades de lluvia en el corto plazo.
El recambio de estación en la región santafesina dejará atrás las marcas invernales para dar paso a tardes de sol y temperaturas cercanas a los 30 °C durante el fin de semana. Aunque la inestabilidad y el viento afectarán a otras regiones del país, las condiciones locales se perfilan óptimas para disfrutar al aire libre la llegada de la primavera.