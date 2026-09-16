Clima

El invierno se despide con calor en ascenso y tormentas: cómo estará el tiempo en Santa Fe y la región

La última semana del invierno traerá un cambio progresivo en el clima en todo el país, con marcas térmicas en ascenso que rozarán los 30 °C el fin de semana en la capital santafesina y condiciones de inestabilidad en varias regiones de Argentina.