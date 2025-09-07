Qué dice el pronóstico del tiempo para este domingo en Santa Fe

Tras una semana que rozó la ola polar, Santa Fe tendrá este domingo otra jornada invernal; la mañana será muy fresca, con cielo despejado pero algo de neblina. Por la tarde se espera un incremento de temperatura y sol.
Para una semana fresca, llega un domingo con más de lo mismo: frio por la mañana y temperaturas agradables por la tarde
La temperatura actual, registrada a las 7 de la mañana, marca 5.2°C, con una humedad del 85% y vientos del este con intensidades de 13 km/h, según informó el Servicio de Meteorológico Nacional (SMN).
El día arrancó con una mínima de 6°C y el termómetro alcanzaría los 18°C durante la tarde.
Los vientos, del este especialmente, oscilarán entre los 7-12 km/h, dependiendo del horario.
Mañana: El cielo permanecerá con neblina, con temperaturas cercanas a los 6°C y vientos del Este a 13-22 km/h. No hay precipitaciones
Tarde: La máxima del día llegará a 18°C y estará acompañada de un cielo parcialmente nublado. Los vientos del Noreste, con intensidades de 7-12 km/h. No hay precipitaciones.
Noche: La temperatura descenderá a 12°C, y los vientos del Noreste mantendrán las intensidades. No hay precipitaciones.
El lunes tendrá una mínima de 8° y una máxima de 21°. Estará nublado por la mayor parte del día y noche. Sin precipitaciones.
El martes tendrá una mínima de 8° y una máxima de 23°. Estará parcialmente nublado la mayor parte del día y noche. Sin precipitaciones.
