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Qué dice el pronóstico de este viernes feriado en la ciudad de Santa Fe

Durante la jornada, el ambiente se mantendrá templado a cálido, con una temperatura mínima de 14° y una máxima que alcanzará los 26°.

Cielo parcialmente nublado sobre la ciudad de Santa Fe durante la mañana.Cielo parcialmente nublado sobre la ciudad de Santa Fe durante la mañana.
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Este viernes, la ciudad de Santa Fe iniciará la jornada con cielo entre parcial y mayormente nublado, en un escenario de tiempo variable durante todo el día. La temperatura mínima será de 14° y la máxima alcanzará los 26°, con un ambiente templado a cálido en horas de la tarde.

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A lo largo del día, la nubosidad irá en aumento y no se descartan episodios de inestabilidad aislada. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40%, con mayor incidencia en algunos momentos de la jornada, aunque sin indicios de lluvias persistentes.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el viento se mantendrá de intensidad leve a moderada, con velocidades que oscilarán entre 13 y 22 km/h. La dirección será variable, con predominio del sector norte durante gran parte del día y posibles rotaciones hacia otras direcciones hacia la noche. No se prevén ráfagas significativas.

Condiciones templadas en el centro urbano con nubosidad variable.Condiciones templadas en el centro urbano con nubosidad variable.

Pronóstico extendido

  • El sábado la temperatura mínima será de 14° y la máxima alcanzará los 21°, con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias.
  • Luego, el domingo se espera una jornada más fresca y estable. La mínima descenderá a 9° y la máxima alcanzará los 19°, con cielo mayormente despejado.
  • Finalmente, el lunes continuará con tiempo estable en la ciudad. Se prevé una mínima de 10° y una máxima de 24°, sin lluvias a la vista.
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