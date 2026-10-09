En la comparación interanual

Comercio en Santa Fe: 8 de cada 10 negocios no le ganaron a la inflación en septiembre

El 37,3% de los comercios relevados registró una caída nominal de la facturación y otro 41,2% tuvo aumentos por debajo del IPC. La actividad se encuentra “amesetada” y “estabilizada en valores medios”, dijeron desde la entidad que reúne al comercio, aunque persiste el optimismo sobre el futuro.