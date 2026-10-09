El relevamiento de septiembre muestra que, aunque algunos negocios consiguieron aumentar su facturación respecto del año pasado, la mayoría no logró acompañar la suba de los precios. El comercio minorista de la ciudad continúa atravesando un escenario de consumo cauteloso, ventas sin grandes variaciones y dificultades para recuperar terreno frente a la inflación.
Comercio en Santa Fe: 8 de cada 10 negocios no le ganaron a la inflación en septiembre
El 37,3% de los comercios relevados registró una caída nominal de la facturación y otro 41,2% tuvo aumentos por debajo del IPC. La actividad se encuentra “amesetada” y “estabilizada en valores medios”, dijeron desde la entidad que reúne al comercio, aunque persiste el optimismo sobre el futuro.
Según el informe elaborado por el Departamento de Investigaciones Económicas y Sociales del Centro Comercial, el 37,3% de los comercios relevados registró una disminución nominal de la facturación en la comparación interanual (septiembre de 2026 contra septiembre de 2025), mientras que otro 41,2% tuvo incrementos inferiores al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que acumuló un 33,5% en los últimos doce meses considerados.
En consecuencia, solo el 21,6% de los negocios consiguió un crecimiento de la facturación superior a la inflación. El dato permite dimensionar las dificultades del sector: para una parte importante de los comerciantes, vender más pesos no significa necesariamente haber vendido más productos o mejorado su actividad en términos reales.
El director del Departamento de Investigaciones de la entidad, Carlos Arese, señaló que los resultados confirman una tendencia que la entidad viene observando en los últimos meses. “La actividad está un tanto amesetada y estabilizada en valores medios, sin producirse variaciones importantes, tanto a la suba como a su decrecimiento”, sostuvo.
Septiembre mejor que agosto
La comparación mensual mostró un panorama algo más favorable. En relación con agosto, el 67,9% de los comerciantes consultados indicó que incrementó su facturación, mientras que el 26,4% registró una disminución y el 5,7% no observó cambios.
Para Arese, la mejora pudo estar relacionada con el cambio de temporada. “También se advierte que la actividad de septiembre fue un tanto superior a agosto, tal vez dinamizada por el cambio de temporada, a pesar de la persistencia de consumos enfocados a productos necesarios e indispensables”, explicó.
Los testimonios recogidos en el relevamiento refuerzan esa lectura. Uno de los comerciantes consultados señaló que “el cambio de estación impulsó consultas y operaciones específicas vinculadas a la primavera, dinamizando -sobre todo- el rubro indumentaria en el cambio de temporada”.
Sin embargo, ese movimiento puntual convive con restricciones en el consumo. “Continúa la cautela presupuestaria de los consumidores, limitándose a consumos necesarios e indispensables”, advirtió otro de los comerciantes, mientras que un tercer testimonio resumió la dificultad de las familias: “Se advierte que persiste un limitado poder adquisitivo”.
Percepción y expectativa
La percepción sobre la situación económica de los negocios también refleja las dificultades del sector. Ante la consulta sobre cómo se encontraba su empresa respecto de un año atrás, el 46,3% respondió que “había empeorado”, el 44,4% afirmó que “se mantenía” en condiciones similares y apenas el 9,3% consideró que “había mejorado”.
No obstante, las expectativas para los próximos 12 meses resultaron más optimistas que el balance del presente. El 61,1% de los encuestados espera que la situación económica de su empresa “mejore”, mientras que el 20,4% cree que “se mantendrá igual” y el 18,5% anticipa un escenario “peor”.
“En nuestro informe, también se puede apreciar que, a pesar del momento difícil y complicado que atraviesa la actividad, continúa reinando el optimismo acerca del futuro entre las opiniones de los comerciantes”, destacó Arese.
Pocas ventas por Internet
El relevamiento también indagó sobre las estrategias comerciales y las decisiones de inversión. El 57,4% de los negocios manifestó que no realiza ventas online de manera complementaria a su local físico, a través de redes sociales, páginas web o plataformas de comercio electrónico. En cambio, el 42,6% afirmó utilizar esos canales.
En cuanto a las inversiones, el 42,6% consideró que no es un buen momento para invertir en su empresa, frente al 38,9% que respondió afirmativamente. El 18,5% restante no supo o no contestó.
La cautela también se observa en las previsiones sobre el empleo: el 71,4% de los comerciantes estima que mantendrá su plantel de personal durante los próximos seis meses. Otro 25% prevé reducirlo y solo el 3,6% espera incrementarlo.