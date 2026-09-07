Pronóstico

Lunes frío y despejado, con una máxima de 14°C en la ciudad de Santa Fe

La ciudad de Santa Fe comenzó este lunes con 6°C y sensación térmica de 3°C. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera una jornada despejada, sin lluvias y con una máxima de 14°C. El ascenso térmico se hará más marcado desde el martes.