La Municipalidad de Santa Fe, en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia, continúa con #ModoVacuna, la campaña itinerante que recorre distintos espacios públicos de la ciudad para facilitar el acceso a las vacunas y completar los esquemas de inmunización.
Modo Vacuna: dónde y cuándo vacunarse esta semana en Santa Fe
La Municipalidad de Santa Fe continúa con el operativo itinerante de vacunación gratuita en distintos barrios de la ciudad. Esta semana habrá dispositivos el lunes, miércoles y viernes, destinados especialmente a adultos mayores, personas con factores de riesgo y embarazadas.
Durante esta semana, el dispositivo estará presente en tres vecinales de la ciudad, siempre de 13 a 17, donde los vecinos podrán acercarse para recibir las dosis correspondientes, controlar su carnet y consultar por vacunas pendientes.
La propuesta está dirigida especialmente a personas mayores de 65 años, adultos con factores de riesgo y embarazadas, aunque también pueden acercarse quienes necesiten completar su calendario de vacunación.
Dónde estará el operativo de vacunación esta semana
El cronograma de #ModoVacuna contempla tres jornadas en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe:
Lunes 7: Vecinal Sargento Cabral, de 13 a 17. Dirección: Avenida General Paz 5371.
Miércoles 9: Vecinal Ciudadela Norte, de 13 a 17. Dirección: Gorostiaga 3963.
Viernes 11: Vecinal Scarafía, de 13 a 17. Dirección: Alberti 5501.
En cada uno de estos puntos se podrá consultar el estado del carnet de vacunación y recibir las dosis que correspondan según la edad, antecedentes y condiciones particulares de cada persona.
Para quienes no puedan concurrir a los dispositivos itinerantes, el municipio recordó que también es posible acercarse al centro de salud más cercano con el DNI, donde se podrá revisar el carnet y completar las vacunas pendientes.
Qué vacunas se pueden recibir
La campaña pone especial atención en la prevención de enfermedades respiratorias durante la temporada de bajas temperaturas. Entre las vacunas disponibles se encuentra la correspondiente a la gripe, destinada especialmente a adultos mayores y personas que integran grupos de riesgo.
También se aplica la vacuna contra la neumonía, de acuerdo con las indicaciones correspondientes para cada persona.
En el caso de las embarazadas, el operativo contempla la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR). Esta dosis está indicada entre las semanas 32 y 36 de gestación y busca brindar protección al bebé desde sus primeros días de vida, antes de la temporada de mayor circulación del virus.
Además, el programa incorporó la vacunación contra la tos convulsa o coqueluche, mediante la vacuna Triple Bacteriana (DPT y dTpa), que protege contra difteria, tétanos y tos convulsa.
En el caso de las embarazadas, esta vacuna se aplica a partir de la semana 20 de gestación en cada embarazo, con el objetivo de favorecer la protección del recién nacido durante sus primeros meses de vida.
El dispositivo también está abierto a aquellas personas que necesiten completar su carnet de vacunación, por lo que se recomienda llevar la documentación disponible para que el personal pueda verificar qué dosis corresponden.
El objetivo de la estrategia conjunta entre la Municipalidad y el Ministerio de Salud provincial es ampliar el acceso a la vacunación en las zonas priorizadas y alcanzar una cobertura de al menos 70% entre las personas mayores de 65 años y del 50% entre los adultos menores de esa edad que presentan factores de riesgo.
La campaña itinerante busca acercar los servicios de salud a los barrios y facilitar la vacunación de quienes, por diferentes motivos, no concurren habitualmente a los centros sanitarios.
Para consultas e información: se encuentra disponible el número de WhatsApp 342 611 6585.
La recomendación para quienes tengan dudas sobre las dosis que deben recibir es acercarse con el DNI y el carnet de vacunación. El personal sanitario podrá revisar el esquema correspondiente y orientar sobre las vacunas pendientes.