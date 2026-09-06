Prevención

Modo Vacuna: dónde y cuándo vacunarse esta semana en Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe continúa con el operativo itinerante de vacunación gratuita en distintos barrios de la ciudad. Esta semana habrá dispositivos el lunes, miércoles y viernes, destinados especialmente a adultos mayores, personas con factores de riesgo y embarazadas.