Para tener encuenta

Feriado del lunes 23 de noviembre: cómo funcionarán los servicios municipales en Santa Fe

La recolección de residuos se realizará con normalidad, mientras que los colectivos circularán con frecuencia de domingo. El Palacio Municipal y las oficinas de Distrito permanecerán cerrados. El detalle de los horarios y la atención de cada servicio durante el Día de la Soberanía Nacional.