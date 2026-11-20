La ciudad de Santa Fe tendrá un esquema especial de funcionamiento este lunes 23 de noviembre, con motivo del feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional. Feriado del 23 de noviembre: horarios de los servicios en Santa Fe, qué dependencias permanecerán cerradas y cuáles tendrán guardias o atención reducida para que los vecinos puedan organizar sus actividades durante la jornada.
Feriado del lunes 23 de noviembre: cómo funcionarán los servicios municipales en Santa Fe
La recolección de residuos se realizará con normalidad, mientras que los colectivos circularán con frecuencia de domingo. El Palacio Municipal y las oficinas de Distrito permanecerán cerrados. El detalle de los horarios y la atención de cada servicio durante el Día de la Soberanía Nacional.
Entre los cambios más importantes, el transporte urbano de pasajeros circulará con la frecuencia habitual de los domingos, el Sistema de Estacionamiento Medido (SEOM) no estará operativo y las oficinas municipales no abrirán sus puertas. En cambio, la recolección domiciliaria de residuos se prestará con normalidad en toda la ciudad.
Recolección de residuos y transporte público durante el feriado
La recolección domiciliaria de residuos estará a cargo de las empresas Cliba y Urbafe, que mantendrán los recorridos y horarios habituales en todos los barrios de Santa Fe.
De acuerdo con el cronograma vigente, este lunes corresponde sacar los residuos secos. Por otra parte, los Eco Puntos, el programa Todavía Sirve y la Estación Verde de Colastiné permanecerán cerrados durante el feriado.
En cuanto al transporte público, los colectivos circularán con la frecuencia correspondiente a los días domingos. Por eso, quienes necesiten trasladarse deberán tener en cuenta que las unidades tendrán un cronograma diferente al de una jornada laboral.
El sistema de bicicletas públicas Las Bicis estará disponible en su horario habitual, de 6:30 a 21. En tanto, el SEOM no funcionará durante el lunes y retomará la prestación el martes 24 de noviembre, a partir de las 7.
Qué oficinas municipales permanecerán cerradas
El Palacio Municipal, ubicado en Salta 2951, y las oficinas de Distrito no tendrán atención al público durante el feriado. La actividad habitual se retomará el martes 24.
El Sistema de Atención Ciudadana (SAC) contará con guardias mínimas y continuará disponible a través de la línea gratuita 0800 777 5000.
También permanecerán cerradas las sedes del Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA), que volverán a atender el martes.
El Tribunal de Faltas, ubicado en San Luis 3078, tendrá atención de 8 a 15. Por su parte, el Corralón Municipal funcionará con guardias mínimas.
Cementerio, Mercado Norte y oficinas de turismo: horarios especiales
El Cementerio Municipal abrirá para visitas en dos franjas horarias: de 7:15 a 12 y de 15 a 18:30. Los servicios fúnebres y las inhumaciones se realizarán de 7:15 a 11:30.
El Mercado Norte, ubicado en Santiago del Estero 3166, atenderá al público de 9 a 13.
Por último, los centros de información turística tendrán un esquema diferenciado. Las oficinas de la Terminal de Ómnibus y del Shopping La Ribera estarán abiertas de 13 a 18, mientras que las ubicadas en el Casco Sur y El Vagón permanecerán cerradas durante toda la jornada.
Cuándo se normalizarán los servicios
La mayoría de las dependencias municipales retomará su funcionamiento habitual el martes 24 de noviembre. Ese día también volverá a operar el SEOM desde las 7 y se reanudará la atención en las oficinas de Distrito, el Palacio Municipal y las sedes del IMUSA.
De esta manera, durante el feriado del lunes habrá servicios esenciales que mantendrán su actividad, otros que funcionarán con horarios especiales y dependencias que permanecerán cerradas. La recomendación para los vecinos es consultar los horarios antes de trasladarse y tener en cuenta las frecuencias reducidas del transporte público.