Como todos los años, la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe proyectó una actualización para 2027 de las tasas, derechos y actuaciones administrativas que deben abonar los contribuyentes de la ciudad capital. Aquí aparece la Tasa General de Inmuebles (TGI), que es lo que se tributa por el servicio de alumbrado, barrido, limpieza y recolección de residuos.
Cómo serían los aumentos de la Tasa General de Inmuebles en 2027 para la ciudad de Santa Fe
Se trata del tributo por servicios básicos que deben abonar los contribuyentes. El avalúo fiscal y el valor del metro cuadrado, algunas claves. Habría un cambio en el cálculo del pago mínimo de las Zonas Inmobiliarias en la ciudad.
Esto figura en la nueva Ordenanza Tributaria Anual 2027, cuyo mensaje con los incrementos estipulados ya fue remitido al Concejo de Santa Fe y está en comisiones: es el Legislativo local quien debe tratar este proyecto, y lo hará -junto con el Presupuesto Municipal del año entrante- seguramente en diciembre.
La TGI es una de las tasas centrales en términos de recursos genuinos que ingresan a la administración municipal a cargo del intendente Juan Pablo Poletti. Se proyecta una recaudación anual por esta tasa de 33.536.463.017 pesos, lo que representa un 11,3% sobre el total de los principales recursos.
Junto con la TGI, aparece el Derecho de Registro e Inspección (Drei), tributo que se debe abonar por realizar cualquier actividad productivo-comercial. Aquí, el municipio aspira a recaudar 88.871.821.911 pesos en 2027: un 30,0% sobre el total de ingresos a las arcas municipales.
Factores de incidencia
La Tasa General de Inmuebles se liquidará anualmente en 12 cuotas mensuales, y su emisión será trimestral. Habrá una bonificación por pago adelantado, y un descuento del 8% por débito automático, según informaron fuentes municipales. Además, se plantea una bonificación del 100% para establecimientos hoteleros.
Al momento de calcular el costo de la TGI inciden factores tales como el avalúo fiscal municipal y los sectores de la ciudad capital que tienen más o menos accesos a servicios básicos, divididas en lo que se llama Zonas Inmobiliarias (ZI); también, el valor del metro cuadrado del terreno y el de edificación, entre otros.
Primero hay que considerar el “monto de base”. Hasta este año, el valor mínimo a pagar por TGI era, dependiendo de cada una de las 43 ZI (“más caras, menos caras”), un porcentaje del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM).
Pero ahora, en el mensaje de la Tributaria Anual 2027, lo que pretende el municipio es un cálculo por Módulo Tributario (MT).
El MT, como se sabe, es una unidad de cálculo matemático para determinar el valor de las tasas, derechos y demás tributos. Un MT hoy cuesta 1.000 pesos (fue actualizado dos veces en este 2026, de forma semestral por el municipio) y, para el año próximo, se proyecta que ese valor sea de $1.160.
También en el proyecto de ordenanza tributaria propone una actualización semestral de ese valor, para 2027, de acuerdo a la variación registrada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), o inflación.
Las Zonas Inmobiliarias
Como se dijo, el ejido urbano de Santa Fe está dividido en 43 Zonas Inmobiliarias (ZI).
Los contribuyentes de los barrios Centenario, Varadero Sarsotti, Villa del Parque y todo el norte (San Agustín, Loyola, Yapeyú, Cnel. Dorrego, Las Lomas, Santa Marta, Cabaña Leiva, etcétera) deberían abonar de mínimo por TGI 7 Módulos Tributarios: 8.120 pesos. Para graficar, esta será la Área A.
Por su parte, para los inmuebles ubicados en las ZI que se ubican cercanos a la Av. J. J. Paso, en los barrios Roma, Gral. Alvear, Fomento 9 de julio y Sargento Cabral -entre otros-, el valor mínimo de la TGI se estipula en 8 MT: son 9.280 pesos. Esta será el Área B.
En tercer lugar, para las ZI situadas en los barrios Sur, San Martín, Constituyentes, Candioti Norte y Sur; áreas cercanas a Av. Gob. Freyre, barrio Guadalupe y Colastiné Norte y Sur, el costo mínimo de la TGI será de 9 Módulos Tributarios: el pago de base sería de 10.440 pesos. Esta será el Área C.
Finalmente, para las ZI más “caras” (con mayor acceso a servicios públicos y conectividad, y con un costo mayor del metro cuadrado y de edificación), como por ejemplo la zona de Bv. Gálvez y Bv. Pellegrini, área del Puerto, Siete Jefes y Peatonal San Martín, el valor mínimo de la TGI se estipula en 10 MT: 11.600 pesos. Esta será el Área D.
Valor del terreno
El otro elemento que incide en la fórmula de la TGI es el Valor del Terreno (VT), un componente del Avalúo Fiscal Municipal. Es el costo de los metros cuadrados de superficie de cada unidad catastral que son requeridos para poder determinar el VT, de acuerdo a la información que proporciona el Servicio de Catastro Municipal.
Para el actual ejercicio tributario, el costo del metro cuadrado de superficie de cada unidad catastral -para todas las Zonas Inmobiliarias de Santa Fe-, fue en promedio de un 21% de incremento en comparación con lo estipulado en 2025.
Y para el 2027, el incremento en el valor del metro cuadrado (calculado en pesos) para todas las Zonas Inmobiliarias sería en promedio del 33,03%. Aquí hay un dato llamativo: ese aumento proyectado del valor del metro cuadrado es igual en la ZI N° 1, que es Varadero Sarsotti, que el de la ZI N° 43, la más onerosa (Siete Jefes y la Av. Alte. Brown).
Otro elemento a considerar es que el valor del metro cuadrado proyectado para 2027 es mayor a la inflación anual, estipulada en el orden del 18%, según informó oportunamente El Litoral.
Los topes
Un último elemento a considerar dentro de la TGI es que hay topes de aumentos trimestrales y topes de subas anuales. Esto limita la fórmula de actualización de la tasa: el municipio no puede incrementar la TGI en los agrupamientos de las Zonas Inmobiliarias que antes se mencionaron por encima de los topes fijados cada tres meses y cada doce.
Así, por ejemplo, en el Área A (barrios antes aludidos del oeste, sureste, norte, parte de los distritos costeros), el tope trimestral es el más bajo: 8% del tributo liquidado en la emisión trimestral inmediata anterior. En estos sectores no se aplican los topes anuales.
Para el Área B (Roma, Gral. Alvear, Fomento 9 de julio y Sargento Cabral) el tope trimestral es del 45% del tributo liquidado en la emisión trimestral inmediata anterior, y de un 146% anual.
Para el Área C (Sur, San Martín, Constituyentes, Candioti Norte y Sur, áreas cercanas a Av. Gob. Freyre, barrio Guadalupe), el tope trimestral será del 51% del tributo liquidado en la emisión trimestral inmediata anterior, y un 160% anual.
Finalmente, para la denominada Área D (que como se dijo, son las ZI ubicadas en Bv. Gálvez y Bv. Pellegrini, Distrito Puerto, Siete Jefes, Peatonal), el tope trimestral de eventual actualización de la TGI sería del 60% (del tributo liquidado en la emisión trimestral inmediata anterior), y del 190% anual.