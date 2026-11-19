Ordenanza Tributaria

Cómo serían los aumentos de la Tasa General de Inmuebles en 2027 para la ciudad de Santa Fe

Se trata del tributo por servicios básicos que deben abonar los contribuyentes. El avalúo fiscal y el valor del metro cuadrado, algunas claves. Habría un cambio en el cálculo del pago mínimo de las Zonas Inmobiliarias en la ciudad.